Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о смягчении режима повышенной готовности, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Согласно документу, который вступает в силу со 2 февраля, спортивные мероприятия в закрытых помещениях могут посетить 50% зрителей от вместимости арены. Ранее болельщики могли заполнить арену не более чем на 30%.
Также свердловский губернатор продлил до 15 февраля режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания.
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