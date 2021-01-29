В Свердловской области разрешат пускать на спортивные мероприятия до 50% зрителей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время разрешит пускать на спортивные мероприятия в закрытых помещениях до 50% зрителей. Об этом он написал на своей странице в Instagram.



«Сегодня мною дано поручение по подготовке указа о некотором смягчении режима повышенной готовности, который будет готов к понедельнику. Так, во время спортивных соревнований в закрытых помещениях на трибунах теперь смогут находиться до 50% зрителей, а не 30%, как было раньше», — написал Е. Куйвашев.



Также глава региона рассказал, что продлит до 15 февраля режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания.



По его словам, на Среднем Урале пока не планируют снимать запрет на ночную (с 23.00 до 06.00) работу предприятий общественного питания.