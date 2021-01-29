В Свердловской области разрешат пускать на спортивные мероприятия до 50% зрителей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время разрешит пускать на спортивные мероприятия в закрытых помещениях до 50% зрителей. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Сегодня мною дано поручение по подготовке указа о некотором смягчении режима повышенной готовности, который будет готов к понедельнику. Так, во время спортивных соревнований в закрытых помещениях на трибунах теперь смогут находиться до 50% зрителей, а не 30%, как было раньше», — написал Е. Куйвашев.
Также глава региона рассказал, что продлит до 15 февраля режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания.
По его словам, на Среднем Урале пока не планируют снимать запрет на ночную (с 23.00 до 06.00) работу предприятий общественного питания.
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время разрешит пускать на ...18.01.2021 Режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет продлили до 1 февраля
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении до 1 февраля ...26.10.2020 Свердловский губернатор рекомендовал продлить каникулы школьникам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об изменении порядка посещения массовых мероприятий в ...26.10.2020 Свердловский губернатор рекомендовал продлить каникулы школьникам до 14 дней
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об изменении порядка ...08.05.2020 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлит пропускной режим до 18 мая 2020 года
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлит масочный и пропускной режим на ...