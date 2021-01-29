Пандемия как повод для реформ

За год до начала пандемии COVID-19 в России инфекционный коечный фонд в течение нескольких лет был сокращен на 40%. Уже к 2019 году в стране насчитывалось 25,1 тыс. коек в профильных отделениях медучреждений. При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напрямую заявил, что причиной столь резкого сокращения коечного фонда стала нехватка врачей и устаревшая инфраструктура.
В прошлые годы, когда оптимизация системы здравоохранения только началась, в свердловском минздраве объясняли сокращение коек наличием передовых медицинских технологий. По словам чиновников, медицина в регионе достигла того уровня, когда нет смысла держать подолгу пациентов в больницах. Жители региона после оптимизации и
раньше ставили под сомнение этот тезис. Пандемия перечеркнула его напрочь.
Нет врачей и больниц
Итоги маневров в системе здравоохранения Михаил Мурашко подвел в своей статье «Первая пандемия цифровой эпохи: уроки для национального здравоохранения», которая опубликована в журнале Минздрава РФ «Национальное здравоохранение».
Как следует из текста, в 2010 году в инфекционных больницах страны было 35,4 тыс. мест, к 2019 году осталось 25,1 тыс. мест. В детских больницах количество инфекционных коек за тот же период было сокращено на 23% — с 33,1 тыс. до 26,8 тыс. соответственно.
При этом М. Мурашко отмечает, что в системе здравоохранения «существовала неравномерность доступности по стране данного вида медицинской помощи». В частности, инфекционные больницы были недоукомплектованы врачами-инфекционистами, врачами-эпидемиологами.
«Наряду с дефицитом кадров и коечного фонда, более половины инфекционных больниц, располагающихся в зданиях устаревших типов проектирования, вплоть до памятников архитектуры, не соответствуют современным санитарным требованиям и нормам. Такие здания требуют капитального ремонта и реконструкции, нуждаются в оснащении специальными вентиляционными системами и современным медицинским оборудованием, которое тоже имеет свои требования к типу помещения», — написал Михаил Мурашко.
Министр добавил, что основные ресурсы системы здравоохранения были направлены на борьбу с неинфекционными заболеваниями для повышения продолжительности жизни граждан. В первую очередь это лечение сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
Нужно больше реформ
Уже в период пандемии коронавирусной инфекции в России общее число госпитализаций больных инфекционными заболеваниями, по оценке министра, в 2020 году возросло в 1,5 раза в сравнении с предыдущим годом. В результате к ноябрю 2020 года было развернуто более 270 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
В результате, как ранее писал УрБК, произошел перекос в обратную сторону. Открытие дополнительных инфекционных отделений произошло за счет приостановки узкопрофильных отраслей медицины. Это же признает и сам М. Мурашко. Министр в своей статье предостерегает от дальнейшего увеличения инфекционных коек.
«Дальнейшее перепрофилирование большого объема коечного фонда, предназначенного для оказания медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями, могло оказать негативное влияние на показатели смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных, неврологических и других заболеваний», — указал глава Минздрава РФ.
Впрочем, министр не стал увязывать прошедшую оптимизацию системы здравоохранения с проблемами, которые возникли в борьбе с пандемией. Наоборот, как следует из выводов в статье, инфекционную службу ожидает очередная реорганизация. Минздрав РФ планирует вывести из многопрофильных медицинских организаций пациентов со всеми видами инфекционных заболеваний.
«В результате модернизации система здравоохранения получит резервы не просто в виде запасов, а в виде готовых к развертыванию либо перепрофилированию в кратчайшие сроки коек «двойного назначения» и производственных мощностей полного цикла, что учтено, как одни из основных принципов модернизации инфекционной службы», — указал М. Мурашко.
Учитывая, к каким итогам привела на практике реформа оптимизации в регионах, как в Свердловской области, не сложно представить возможные результаты модернизации инфекционной службы.
Смертельное здравоохранение
Напомним, масштабная оптимизация системы здравоохранения в России официально стартовала в 2014 году. По планам Минздрава РФ, к 2018 году по всей стране должно быть сокращено 122 поликлиники, 294 больницы и 254 других медицинских учреждения. Ожидалось, что эти меры должны в первую очередь сэкономить бюджетные средства и остановить смертность среди населения.
В Свердловской области реформа началась на год раньше, когда региональный минздрав возглавлял Аркадий Белявский. В 2013 году власти региона отчитались о реорганизации 13 медучреждений и экономии на сумму 34 млн руб. В следующем году под укрупнение попало более 30 объектов, что позволило сократить расходы на 31 млн руб. При этом у специалистов маневры свердловского минздрава ничего, кроме недоумения, не вызвали.
К 2016 году по инициативе областного минздрава были сокращены фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в сельских территориях Ачитского, Алапаевского, Горноуральского и Михайловского городских округов. Сокращения коснулись и станций скорой помощи. Без «неотложки» остались жители поселков Рефтинский и Гари. По словам самого А. Белявского, регион лишился всего девяти ФАПов.
Прошедшая в том же 2016 году проверка Росздравнадзора показала, что министр занижал данные по количеству сокращенных медучреждений. И это было не единственным негативным последствием оптимизации.
Впрочем, несмотря на провальные итоги первых лет реформы, преемники А. Белявского — Игорь Трофимов (2016-2017 гг.) и Антон Цветков (2017-2020 гг.) продолжили оптимизацию системы здравоохранения региона. Результаты оказались те же, что показала новая проверка Росздравнадзора, озвученная в 2019 году.
В ходе проверки ведомство выявило целый ряд нарушений и недоработок. Среди них — отсутствие структурного взаимодействия между органами управления здравоохранением Свердловской области и Екатеринбурга; недостаточная эффективность организаций, включенных в программу госгарантий системы ОМС, скорой помощи, системы диспансерного наблюдения; отсутствие единой системы маршрутизации пациентов, проблемы оснащения медорганизаций, кадровый дефицит и так далее. С этими недостатками Свердловская область и встретила пандемию в марте 2020 года.
Скупой платит дважды
Все эти недостатки полностью проявились на Среднем Урале при первом же подъеме заболеваемости COVID-19 в апреле 2020 года. Выяснилось, что для борьбы с пандемией в области не хватало всего: мест, оборудования, лекарств, врачей и даже средств индивидуальной защиты для медиков. В итоге вся экономия оптимизации была сведена к нулю в том числе за счет восстановления структур, которые ранее были сокращены.
Обнаружилась также крайняя неповоротливость регионального минздрава. Особенно это проявилось в истории с обеспечением больниц аппаратами компьютерной томографии (КТ). Из-за отсутствия КТ екатеринбуржцы и жители области вынуждены были ездить на обследование в соседние регионы.
Только к началу июля (на пике роста заболеваемости) министерство все-таки купило первые четыре аппарата. Большая часть из них поступила в Екатеринбург. К слову, Оренбургская область к тому времени закупила 12 КТ.
Медленная реакция свердловского минздрава на ситуацию привела в конечном счете к отставке Андрея Цветкова (его сменил Андрей Карлов). Увольнению предшествовал визит на Средний Урал главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, который раскритиковал работу региональных властей по борьбе с коронавирусной инфекцией и рекомендовал губернатору Евгению Куйвашеву сменить руководство областного министерства.
Однако после смены руководства областного минздрава ситуация особо не изменилась. В регионе по-прежнему возникают проблемы, которые А. Карлову приходится в буквальном смысле решать в ручном режиме. Так, в сентябре 2020 года жители области столкнулись с дефицитом лекарственных препаратов в аптеках. В муниципалитетах по-прежнему наблюдаются проблемы с обеспечением аппаратами КТ.
Например, в период с 26 ноября по 8 декабря 2020 года в Ирбитской ЦГБ вышел из строя аппарат КТ, в результате пациенты полностью остались без диагностики и альтернатив. В ближайших муниципалитетах с исправным оборудованием и без того сильная нагрузка.
На фоне непрекращающихся сбоев в свердловской системе здравоохранения возникает вопрос, будет ли Михаил Мурашко подводить итоги работ региональных минздравов, прежде чем запускать новую реформу.
УрБК будет следить за развитием событий.
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