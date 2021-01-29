ФТС в 2020 году снизила перечисления в бюджет РФ на 17%

Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2020 году перечислила в бюджет России 4 трлн 752 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.
Из них 3 трлн 444 млрд руб. были получены при экспорте товаров, 1 трлн 148 млрд руб. — при импорте.
Напомним, что в 2019 году ФТС перечислила в бюджет 5 трлн 729 млрд руб. Таким образом, за год показатель сократился на 17,1%.
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