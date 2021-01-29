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29.01.2021

Реальные доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5%

Реальные располагаемые денежные доходы жителей России в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Росстата.

Напомним, что в 2019 году реальные доходы россиян выросли на 1%.

Среднемесячная номинальная зарплата в январе-ноябре 2020 года в РФ составила 49 тыс. 454 руб. Это на 5,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Номинальная зарплата за год выросла на 2,2%.

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