Мясопродукты в Свердловской области дорожают быстрее, чем в среднем по России

В декабре 2020 года годовые темпы продовольственной инфляции в Свердловской области выросли на 0,3 процентного пункта, достигнув 5,7%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



«Наибольший вклад в ускорение инфляции в регионе внесла годовая динамика цен на мясопродукты, которые подорожали сильнее, чем по стране в целом. Основная причина — подорожание кормов на фоне относительно низкого урожая кормовых культур в Свердловской области и роста общероссийских цен на зерно. Подорожание зерна также поспособствовало ускорению годовых темпов прироста цен на куриные яйца и некоторому росту цен на хлеб и хлебобулочные изделия, что соответствует общероссийским тенденциям», — говорится в сообщении.



Как отмечают аналитики ЦБ, установка правительством РФ предельных розничных цен на сахар привела к снижению его стоимости относительно ноябрьского уровня.



«Аналогичное, по сути, ограничение цен на подсолнечное масло не успело отразиться в динамике годовых темпов прироста цен на него в том числе из-за широты ассортимента и возможности не снижать цены на все марки. Несмотря на введенные ограничения, произошедший ранее рост стоимости сахара и зерна (в том числе используемого для производства муки) отразился в ускорении годовых темпов прироста цен на кондитерские изделия», — считают аналитики ЦБ.