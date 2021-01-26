Безработных с высшим образованием стало меньше

По данным департамента по труду и занятости населения Среднего Урала, доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных за последний год (с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года) сократилась почти в два раза — с 22 до 12%. Это может свидетельствовать о том, что эта категория граждан легче пережила пандемию коронавируса.



«В составе безработных граждан доля имеющих высшее профессиональное образование составила 12%, среднее профессиональное — 22,1%, среднее общее — 15,5%, основное общее — 45,1%, не имеющих основного общего образования — 5,3%», — отмечается в последнем исследовании регионального департамента по труду и занятости.



Сокращение доли свердловских безработных с высшим образованием вполне объяснимо. С одной стороны, пандемия коронавируса сильнее всего ударила по торговле и сфере услуг. Здесь не так высока доля работников с высшим образованием. С другой стороны, хорошо образованные люди, как правило, быстрее ориентируются в сложной ситуации на рынке труда.



«На количество зарегистрированных безработных влияет огромное количество разных параметров. В том числе и сумма выплачиваемых пособий, которая в какой-то период была существенно увеличена. Можно, конечно, предположить, что люди с высшим образованием быстрее нашли работу, чем те, что хорошего образования не имеет, но все же на ум напрашивается идея, что они качественнее информированы», — считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.



По его словам, граждане с хорошим образованием, как правило, лучше осведомлены, имеют дома более современную компьютерную технику, лучше умеют ею пользоваться и находить актуальную информацию.



«Конечно, такие люди более многосторонни в поиске работы (все же качество образования может сильно ограничивать соискателя в части возможных направлений деятельности). Так что, полагаю, дело не столько в том, что востребованность в специалистах с высоким образованием резко возросла, сколько в способности более образованных людей находить себе приемлемую (хотя бы на данном этапе) работу», — уверен А. Коренев.



Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер призывает не делать глобальных выводов из опубликованной статистики регионального департамента по труду и занятости. По его словам, многие люди с высшим образованием имеют серьезные проблемы с трудоустройством.



«Несмотря на активизацию экономики, общая картина по безработице оставляет пока желать лучшего — сказывается коронакризис. Сложнее стало найти работу молодым специалистам с высшим образованием. Поэтому статистика по снижению в два раза доли безработных граждан с высшим образованием за истекший год может говорить чисто о перераспределении весов. Необходимо оценивать ситуацию со средним, средне профессиональным и общим образованием. На 1 января 2020 года их доля в регионе составляла почти 75%. Могли просто измениться пропорции. А это не отражает прогресс», — полагает М. Зельцер.



Отметим, что в январе-сентябре 2020 года были признаны безработными 2 тыс. 962 выпускника образовательных организаций Свердловской области, из них только 374 закончили вуз (доля — 12,6%). Для сравнения: за первые девять месяцев 2019 года на учет встали 1 тыс. 824 выпускника, в том числе 133 человека с высшим образованием (доля — 7,3%). Эта статистика подтверждает тезис о том, что выпускникам вузов во время пандемии коронавируса стало сложнее трудоустроиться. Однако в целом их доля в структуре числа безработных среди выпускников выросла незначительно.



По оценкам экспертов, резкое снижение доли свердловчан с высшим образованием в структуре не имеющих работу граждан временное явление. По мере улучшения ситуации на рынке труда показатели должны вернуться к докризисному уровню.