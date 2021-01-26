Парк уборочной техники в Екатеринбурге изношен на 72%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Парк коммунальной техники для уборки Екатеринбурга изношен на 72%. Об этом 26 января 2021 года на заседании Екатеринбургской городской думы заявил замглавы города по вопросам транспорта, экологии и благоустройства Алексей Бубнов.



По его словам, всего в распоряжении районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) находятся 588 единиц техники. Вдобавок к этому дополнительно по контракту привлекают самосвальную технику. Однако, как отметил А. Бубнов, подрядчики не всегда предоставляют то количество машин, которое предусмотрено в муниципальном контракте.



«Каждое ДЭУ торгует услуги на 20-25 единиц техники в сутки, а получает только десять», — констатировал замглавы Екатеринбурга.



На обновление техники за последний год было направлено 140 млн руб., однако темпы обновления парков остаются медленными. Всего на содержание улично-дорожной сети только за прошедший год направлено 1,39 млрд руб.



Как ранее писал УрБК, городские власти с начала января 2021 года не могут справиться с последствиями снегопада. Замглавы Екатеринбурга по вопросам транспорта, экологии и благоустройства Алексей Бубнов в своем пояснении перед депутатами назвал следующие причины: обильные осадки, неубранные автомобили, несовершенство ГОСТов.