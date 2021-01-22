Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,29%

По состоянию на 22 января в Свердловской области официально зарегистрировано 112 тыс. 143 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 21 января число безработных составляло 112 тыс. 167 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 24 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,29%.