Предновогодние изменения

В декабре 2020 года в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений, имеющих значение как для бизнеса, так и для отдельных категорий граждан.



Удобные льготы для населения



С 1 декабря 2020 года вступит в силу закон, предполагающий информирование жителей России о положенных им льготных услугах и матпомощи через личный кабинет на информационном портале госуслуг.



Также с нововведением у инвалидов, пенсионеров и других льготных категорий пассажиров появится возможность приобретать билеты на железнодорожный транспорт на сайте госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться через портал на сайте перевозчика. При необходимости купить билет нужно будет подать заявление на портале государственных услуг.



Отметим, что ранее льготные билеты можно было приобрести только через кассу, предъявив соответствующий документ.



Жалобы на отсутствие выплат для медработников



Также с начала декабря все медицинские работники, которым положены выплаты за работу с заболевшими коронавирусной инфекцией, смогут подать жалобу на несвоевременную или не полностью выплаченную соцвыплату. Заявление с жалобой можно подать в электронном виде на сайте госуслуг.



Напомним, с 1 ноября медработникам, имеющим контакт с больными коронавирусом, предусмотрены социальные выплаты за счет средств федерального бюджета, которые осуществляются через Фонд социального страхования РФ.



Доступный цифровой нотариат



Определенными услугами нотариусов можно будет воспользоваться в формате онлайн. Это сделано для того, чтобы упростить процесс получения некоторых нотариальных услуг, выводя их на дистанционный формат.



Так, с 23 декабря станет возможно переоформить квартиру в другом регионе, проверить правильность перевода документа на иностранный язык, передать электронные документы физлицам и юрлицам, принять в депозит безналичные средства или же выдать выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества в формате дистанционной сделки при участии нескольких нотариусов.



В случае если нотариус не сможет идентифицировать клиента, он получит возможность сделать это с помощью единой биометрической базы. Отметим, что закон правительства о цифровом нотариате Госдума приняла еще в 2019 году.



Изменения в налоговой сфере



Федеральная налоговая служба представит перечень организаций и ИП, которые получают какую-либо государственную поддержку. Уточним, что к господдержке относятся льготы по госзакупкам, субсидиям, а также налоговым отпускам и другое. Все это сделано для того, чтобы появилась возможность оказать представителям бизнес-сообщества поддержку в трудный период пандемии коронавируса.



Списки с информацией о необходимой поддержке конкретному бизнесу начали составлять еще 1 октября. В них внесли перечни федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и его дочерних компаний.



Также отметим, что с 1 декабря жители страны смогут получать информацию о задолженности по налогам, штрафам и пеням по SMS или посредством электронной почты. Чтобы выбрать способ получения данных, гражданам необходимо заполнить специальную форму согласия и направить ее в ведомство заказным письмом или через кабинет налогоплательщика.



Кроме того, с начала зимы введут новые ограничения для микрофинансовых организаций, согласно которым они лишатся права выдавать своим клиентам займы, процентная ставка по которым превышает 1% в сутки. Данный шаг предпринят с целью предотвращения роста долговой нагрузки на россиян. Согласно новому закону, максимальная сумма долга с учетом процентов не должна превышать 200%.



Музыкальные инструменты будут маркировать



Временно вывозимые за рубеж на гастроли и конкурсы музыкальные инструменты, являющиеся культурной ценностью, необходимо будет промаркировать специальной меткой, а также оформить паспорт.



Ранее музыкантам нужно было получать разрешение на вывоз каждого музыкального инструмента, а позже предъявить его на таможне и вызвать на пост эксперта для проверки подлинности. Введенный закон упростит действующую процедуру для владельцев инструментов и предотвратит нелегальный вывоз культурных ценностей.



Кроме того, список товаров, подлежащих маркировке, с декабря будет расширен для искоренения контрафактной продукции на рынке. В список включат, в частности, духи, шины, фотокамеры, постельное белье и некоторые предметы одежды.



Дистанционный больничный



С 14 декабря гражданам можно оформить один больничный, даже если они работают на нескольких работах. При этом работодателю будет необходимо сообщать только номер документа. К тому же электронный больничный можно будет продлить в бумажном варианте и наоборот.



Выдать и продлить больничный сможет лечащий врач или фельдшер, причем оформить документ необходимо в тот же день, когда выявлена болезнь. Людям, обратившимся за медпомощью по окончании рабочего времени, дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности указывается со следующего дня.



Отметим, что для формирования электронного больничного нужно представить не только документ, удостоверяющий личность, но и СНИЛС. Гражданам, которым прописана самоизоляция во время пандемии COVID-19, получить электронный листок нетрудоспособности можно будет без личного посещения врача.



Замена паспорта и водительского удостоверения



Срок замены паспортов и водительских удостоверений, которые действовали с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года. Напомним, что срок действия документов был увеличен из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией, когда граждане ввиду режима самоизоляции не смогли поменять документы с истекшим сроком действия своевременно.



Дистанционное наблюдение за строительством



В России введут специальный классификатор строительной информации для отслеживания хода строительства какого-либо объекта и реагирования на проблемы с графиком сдачи.



Классификатор, который будет доступен в интернет-пространстве, способствует налаживанию информационного обмена определенными инженерными данными между участниками строительных проектов и объединит базы данных разных профильных ведомств.



Также отметим, что в декабре заканчивается действие моратория на выплату неустоек дольщикам за просрочку сдачи жилья, который был введен с целью поддержки строительной отрасли. Ввиду действия моратория приостанавливалась уплата неустойки, процентов, возмещения убытков, если застройщик задержал сдачу дома в эксплуатацию.