Екатеринбургская семья купила квартиру в жилом районе Брусники онлайн во время пребывания за рубежом

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Семья из Екатеринбурга, находясь в Канаде, совершила онлайн-покупку квартиры в новом жилом районе Брусники «Шишимская горка» с помощью цифровой платформы Сделка.РФ.





Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника



Как сообщает пресс-служба застройщика, Андрей и Екатерина — молодая семья с двумя детьми, которая планировала купить квартиру в ипотеку с господдержкой в новом жилом районе Брусники «Шишимская горка». Однако на этапе заключения договора клиенты были вынуждены улететь почти на месяц в Канаду. Чтобы не упустить понравившуюся квартиру, все этапы покупки они прошли дистанционно с помощью цифровой платформы Сделка.РФ.



«Платформа позволяет удаленно выбрать ипотечную программу, оформить заявку и получить решение банка (сегодня на платформе их уже 17). В обычном режиме, когда все бумаги приходится подписывать и передавать собственноручно, оформление ипотеки заняло бы минимум несколько дней. Здесь, несмотря на расстояние в более чем 8000 км — на весь процесс ушло пару часов. Супруги выбрали покупку квартиры в ипотеку с госпрограммой со ставкой 5,49% годовых», — говорится в сообщении.



Отмечается, что все последующие этапы покупки от открытия эскроу-счета до регистрации договора в Росреестре также автоматизированы. Документы клиенты заверили с помощью электронной подписи. При этом специалист Брусники сопровождал покупателей на каждом этапе сделки через личный кабинет.



«Сегодня в Бруснике около 20% показов компании проходит дистанционно, дополнительно к ним 18-20% покупателей оформляют через сайт платную бронь. То есть примерно 40% потребителей потенциально готовы приобретать квартиры через интернет. При этом непосредственно документальное оформление сделок в Бруснике в 75-80% случаев проходит онлайн (с использованием кабинета платформы Сделка.рф). Следующим этапом станет запуск программы, который позволит клиентам некоторые шаги осуществлять самостоятельно и отслеживать статус сделки в личном кабинете. Так процесс приобретения жилья станет для покупателя еще удобнее и прозрачнее», — прокомментировали в пресс-службе Брусники.





Изображение предоставлено пресс-службой компании Брусника



«С платформой Сделка.РФ клиенту не нужно ходить к нотариусу, в банк, к застройщику, в МФЦ — сделка проходит полностью дистанционно и бесконтактно. Это снимает множество ограничений, создает новый клиентский опыт, в котором покупка квартиры — простой и прозрачный процесс. Он похож на онлайн-бронирование путешествий, заказ товаров из другой страны или оплату каршеринга. Все действия понятны на каждом этапе. Через личный кабинет застройщик полностью управляет процессом покупки квартиры и ориентирует клиента. Срок сделки существенно сокращается, что влияет на конверсию и эффективность работы застройщика. Сегодня платформой пользуются уже более 40 застройщиков», — отметил директор Сделка.РФ Борис Лепинских.



Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.