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В Свердловской области с начала года в два раза выросло число IT-преступлений

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Свердловской области за 10 месяцев 2020 года в два раза к уровню прошлого года выросло количество мошенничеств, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом рассказал глава регионального полицейского главка Валерий Горелых со ссылкой на данные отделения по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска областного ГУ МВД России.

По данным главы отделения Ильи Баталова, в целом за указанный период на Среднем Урале зарегистрировано около 8 тыс. фактов мошеннических действий. Это более чем на 2 тыс. превышает показатели прошлого года.

«Наибольшее количество обращений граждан в ОВД по данному виду преступлений сотрудники полиции отмечают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Одним из распространенных преступлений в киберсреде является кража денег граждан с банковских карт. С начала года зафиксировано более 1 тыс. 900 подобных случаев, что на 500 больше, чем в прошлом периоде. Ущерб от действий мошенников составил более 80 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Для профилактики таких преступлений планируется отправить участковых и сотрудников других подразделений на подомовой обход граждан для проведения профилактических бесед.

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