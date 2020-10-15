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В Свердловской области из коечного фонда для пациентов с COVID-19 выведут два учреждения

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2020. В Свердловской области к прежнему режиму работы возвращаются два учреждения, переведенные ранее в коечный фонд для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

«К работе возвращается Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», куда с 12 октября госпитализировались пациенты с коронавирусом. После возврата к плановой работе здесь, в частности, смогут проходить курсы восстановительного лечения люди с осложнениями после COVID-19. Также принято решение об исключении из списка инфекционных стационаров отделения медицинского центра «Бонум», расположенного на улице Бардина, 9 в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрирован 391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 44 тыс. 775 человек. В настоящее время в регионе зарегистрировано 7,8 тыс. активных случаев.

Ранее замгубернатора Павел Креков сообщал, что для пациентов с COVID-19 в медучреждениях области предусмотрено 10 тыс. мест — это треть всего коечного фонда в регионе.

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