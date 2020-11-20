Свердловские власти не знают, какие перегородки необходимо установить в ресторанах

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Власти Свердловской области в ближайшее время планируют проработать с Роспотребнадзором вопрос о конструкции защитных экранов в заведениях общепита. Об этом 25 ноября 2020 года на брифинге сказал замгубернатора Павел Креков.
«То, что касается кафе и ресторанов. Мы сейчас дополнительно прорабатываем с Роспотребнадзором, что это (экраны — прим. ред.) должно быть, как это должно быть и какие затраты в этой связи могут быть. Есть ряд моментов, связанных с работой обеззараживающих устройств, и в определенных условиях какие-то экраны могут этому помешать», — сказал П. Креков.
Напомним, с 29 октября 2020 года в Свердловской области действует указ губернатора Евгения Куйвашева об обязательной установке перегородок в такси и заведениях общепита.
После отправки жалобы со стороны перевозчиков в Генпрокуратуру норма об установке экранов в такси стала носить рекомендательный характер. Свердловские рестораторы, в свою очередь, просят региональные власти компенсировать затраты на установку барьеров.
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