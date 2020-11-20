УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
20.11.2020

Число выданных в октябре кредитных карт на Среднем Урале снизилось почти на 30%

В Свердловской области в октябре этого года было выдано 22 тыс. 657 новых кредитных карт, что на 29,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (32 тыс. 012 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 6-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках по количеству выданных в октябре новых кредитных карт оказались Москва (44,5 тыс. ед.), Московская область (33,6 тыс. ед.), Краснодарский край (29,9 тыс. ед.), Санкт-Петербург (28,4 тыс. ед.) и Республика Башкортостан (24,2 тыс. ед.).

Отмечается, что снижение количества выданных кредитных карт было зафиксировано во всех регионах страны. При этом наиболее заметно сократилось их число в Московской области (-35,7%), Москве (-34,7%), Республике Крым (-33,7%), а также Тюменской области (-32,2%) и Республике Татарстан (-30,9%).

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
20.11.2020 Число выданных в октябре кредитных карт на Среднем Урале снизилось почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В Свердловской области в октябре этого года было выдано 22 тыс. 657 новых кредитных ...

20.10.2020 Выдача новых кредитных карт в Челябинской области за год сократилась на 24%

УрБК, Челябинск, 20.10.2020. В III квартале 2020 года количество новых кредитных карт, выданных на территории ...

16.07.2020 На Среднем Урале банки вдвое снизили выдачу новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. В Свердловской области число выданных во II квартале 2020 года новых кредитных карт ...

17.06.2020 Число выданных кредитных карт в Свердловской области в мае снизилось на 57%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. На Среднем Урале в мае 2020 года было выдано 12 тыс. 398 кредитных карт, что на 56,7% ...

26.04.2018 Число выданных кредитных карт в Свердловской области за год выросло почти вдвое

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Свердловская область в I квартале 2018 года заняла пятое место среди 40 российских ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году28.10.2020Счетная палата разработала стрессовый сценарий развития экономики РФ в 2020-2023 годах27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад
Архив новостей
Ноябрь 2020 (491)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18