Среднесписочная численность сотрудников финансовых и страховых компаний на Среднем Урале сократилась на 8,4%

В сентябре 2020 года среднесписочная численность сотрудников в сфере «деятельность финансовая и страховая» в Свердловской области сократилась на 8,4% (до 30,1 тыс. человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среднесписочная численность сотрудников в сфере «строительство» снизилась на 4,4% (до 256,3 тыс. человек), в сфере «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — на 4,9% (до 26,5 тыс.), «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» — на 4,3% (до 39 тыс.).