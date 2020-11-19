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19.11.2020

ЕВРАЗ НТМК начал производство нового вида двутавровых балок

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. ЕВРАЗ НТМК приступил к производству нового вида двутавровых балок — 40Ш7. В линейке строительного проката эта балка отличается тем, что она более крупная и рассчитана на увеличенные нагрузки. Первая партия в 500 т заказана для строительства школы самбо и бокса «Лужники» в Москве.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, за счет утолщения элементов новый продукт в несколько раз тяжелее стандартных балок: масса одного метра длины составляет 290 кг, что в разы больше, чем у стандартного двутавра 40Ш1 (89 кг). Это делает его востребованным для строительства несущих конструкций с большой нагрузкой. Для производства по желанию заказчика могут быть использованы разные стали: обычной, повышенной, высокой прочности, а также с коррозионной стойкостью.

ЕВРАЗ НТМК начал производство нового вида двутавровых балок
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Осваивать новые профили для прокатчиков ЕВРАЗ НТМК уже стало стандартной работой. Однако этот профиль потребовал больших усилий и слаженной работы производственников и технологов. Сейчас комбинат производит широкий спектр продуктов, которые можно использовать в строительстве любых зданий во всех климатических зонах, от тропиков до Крайнего Севера», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

ЕВРАЗ НТМК — крупнейший в России производитель горячекатаных двутавров, а также единственный в стране производитель строительных балок из сталей высокой прочности. За последние годы на комбинате освоено около десятка новых видов балочной продукции, еще несколько сейчас в разработке. В общей сложности ЕВРАЗ НТМК предлагает на строительном рынке более 300 профилеразмеров двутавров, из которых могут быть произведены конструкции для зданий и сооружений любого назначения.

«Стальные конструкции из проката ЕВРАЗа применяются во всех климатических поясах и сейсмических зонах как нашей страны, так и за рубежом. Их применение позволяет сократить расход стали и значительно сэкономить на изготовлении и монтаже стальных элементов. Особенно если заказчик выбирает двутавровые профили с параллельными гранями полок. Двутавр в тридцать раз жестче и в семь раз прочнее балки квадратного профиля аналогичной площади сечения», — говорится в сообщении.

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