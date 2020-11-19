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19.11.2020

Новый год без елки

Новый год без елкиНовогодние елки — одни из самых ярких волнующих праздников в жизни юных уральцев и их родителей. Но в этом году из-за пандемии COVID-19 новогодние торжества могут пройти в усеченном формате или вовсе быть отменены.

Так, уже известно, что из-за коронавируса не будет возведен ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге. Аналогичные решения один за другим принимают и главы других городов региона. От проведения массовых новогодних мероприятий отказываются многие специализированные площадки. О том, что привычные праздничные мероприятия не состоятся, сообщили в «Ельцин Центре» и «Екатеринбург-Экспо». Проведение губернаторской елки, гостями которой обычно были школьники-отличники, а также дети из малообеспеченных семей, под вопросом. Радовать детей елочными представлениями пока готовы только театры. Но и там не уверены, удастся ли провести все намеченные торжества.

Масштабных гуляний не будет

Из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, традиционные масштабные праздничные мероприятия, посвященные Новому году, не состоятся в «Ельцин Центре».

«Театрализованное новогоднее шоу, которое мы устраивали в предыдущие годы, в этом году не состоится — мы заботимся о безопасности наших посетителей. К тому же очевидно, что большая часть желающих все равно не сможет посетить праздник из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19», — рассказала руководитель пресс-службы «Ельцин Центра» Евгения Капитонихина.

«Новогодние праздники в «Ельцин Центре», которые проводились в прошлые годы, — «ГлавЁлка», «Полетели Ели» и «Пароль — Первая роль» — были сделаны качественно и красиво, на очень высоком уровне. Традиционно гостями праздника всегда становились дети из малообеспеченных семей, сироты и другие социально незащищенные категории населения. В позапрошлой кампании «Ельцин Центр» обеспечил социальными билетами почти тысячу человек, в прошлой — уже более двух тысяч. Нам очень жаль, что мы не можем организовать полноценный праздник в этом году», — сказала Е. Капитонихина.

Несмотря на большое количество мероприятий для людей разного возраста, которые проходят в «Ельцин Центре», новогодние праздники считаются одним из ключевых событий года, на которые екатеринбуржцы приходят семьями. Только в 2018-2019 годах новогоднее шоу «Полетели Ели» в «Ельцин Центре» посетили 4 тыс. 727 человек, в 2019-2020 годах шоу «Пароль — Первая роль» — 4 тыс. 027 человек.

В пресс-службе «Ельцин Центра» уточнили, что новогодние мероприятия с небольшим количеством участников все же будут организованы, если не появятся новые ограничения.

Новогодние праздничные мероприятия отменены и в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». В отделе бронирования ЭкспоЕлки УрБК сообщили, что в этом году новогодний парк развлечений в павильонах Экспо работать не будет. Не состоится и ранее запланированный интерактивный спектакль.

Проведение губернаторской елки в Свердловской области остается под вопросом. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Традиционно на елку в резиденцию губернатора приглашаются воспитанники детских домов, кадетских школ, дети из малообеспеченных и приемных семей, дети с ограничениями здоровья; юные свердловчане, чьи родители погибли при исполнении служебного долга, а также маленькие уральцы, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте. Состоится ли праздник в этом году, будет зависеть от эпидемиологической обстановки и рекомендаций оперштаба по противодействию распространению COVID-19, уточнили в департаменте информполитики.

Театры праздника

Мероприятия в рамках новогодней кампании пока не отменены в театрах Екатеринбурга. Но, как рассказали представители учреждений культуры, новогодние елки пройдут в измененном формате, а билеты на спектакли зрители покупают не так активно, как в прошлые годы.

Как рассказали в отделе маркетинга и рекламы Екатеринбургского театра юного зрителя, в этом году для детей подготовлен разнообразный репертуар, однако количество показов спектаклей по сравнению с прошлым годом немного меньше.

«В этом году в новогоднюю кампанию ТЮЗа включены три яркие сказки, поставленные для рождественских праздников раньше: «По щучьему велению», «День рождения Снегурочки» и «Щелкунчик», и премьера этого сезона — спектакль «Золотой ключик», — сообщили в театре.

Из-за пандемии будет изменена интерактивная программа для юных зрителей, которая раньше проводилась в фойе театра после спектакля.

«Обычно в центре фойе устанавливалась елка. Дед Мороз, Снегурочка и герои спектакля водили с детьми вокруг нее хоровод. В этот раз хоровода не будет, но елка будет, и после спектакля сказочные герои новогодних праздников прямо со сцены пообщаются и поиграют с юными зрителями, в зале ребята останутся на своих местах, чтобы не нарушать социальную дистанцию», — объяснили в ТЮЗе.

Продажи билетов на новогодние спектакли театра стартовали 1 ноября, спрос на них есть, но раскупают не так активно, как в прошлые годы. В театре уточняют, что многие зрители теперь предпочитают приобретать билеты ближе к событию.

В целом в эту новогоднюю кампанию будет дано меньше театрализованных представлений, чем обычно, так как не идут спектакли для школьников в рабочие дни. Раньше школьники приходили в театр целыми классами — сейчас это не позволяют предписания санврачей, уточняют в ТЮЗе.

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии рассказали, что специально к новогодним праздникам готовят одну постановку «Марья-искусница». Но от интерактива артистов с юными зрителями в этом году в театре также решили отказаться.

Как рассказала пресс-секретарь свердловского Театра музкомедии Мария Милова, репертуар спектаклей распланирован до конца декабря.

«Спектакли в театре будут показаны согласно запланированному на декабрь репертуару, в том числе и те спектакли, которые рассчитаны на детскую аудиторию. Но если говорить про новогодние праздники, специально к Новому году мы готовим один спектакль «Марья-искусница», премьера которого состоится 24 декабря. Сейчас мы живем репертуаром на месяц. В январе будет другой репертуар, если новых ограничений не появится», — говорит М. Милова.

В Театре музкомедии уточнили, что из-за пандемии COVID-19 и связанных с нею ограничений общее число спектаклей уменьшилось, а постановки для зрителей в возрасте 3+ пока не ставят.

«Спектакли для совсем маленького зрителя пока не ставим, потому что понимаем, что родители не поведут детей смотреть спектакль в маске, которая теперь обязательна», — говорит М. Милова.

Об отсутствии изменений в планах мероприятий на Новый год УрБК рассказали в «Коляда-театре». Там сообщили, что ставшие известными новогодние колядки пройдут в привычном формате с игровой программой, хороводами у елки, катанием с горок и праздничным фейерверком.

«Изменения по сравнению с прошлым годом только в 50-процентном ограничении по количеству зрителей, соблюдении других санитарных норм. В остальном новогодние колядки будут проходить как обычно — в двух залах, программа включает в себя спектакль, игровую программу, хороводы вокруг елки, подарки, фейерверк», — сообщили в «Коляда-театре».

Если работать не запретят

Собеседники УрБК сообщили, что работают в четком соответствии с указами губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и следят за всеми изменениями, которые касаются новых ограничений в регионе. Но говорить о прогнозах на новогодние мероприятия в Екатеринбурге в этом году представители театральной сферы отказались.

«Сложное время — не до прогнозов, все зависит от указов губернатора — будут ли введены в регионе новые ограничения», — сказала одна из собеседниц.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запрета на работу театров пока не издал, но в том, что такой запрет не появится, уверенности у опрошенных УрБК собеседников нет. Из-за ограничений, принимаемых властями в ряде регионов, организаторы праздников сами отказываются от проведения новогодних торжеств. Они говорят, что дешевле вовсе не работать.

На фоне постоянно дополняющихся ограничений в связи с пандемией COVID-19 опасения собеседников, что праздники для юных уральцев могут вовсе не состояться, не выглядят такими уж необоснованными. К примеру, 16 ноября стало известно, что главную елку страны — Кремлевскую — в этом году проведут в онлайн-формате, что уж говорить о торжествах в регионах.

Фото предоставлено сайтом morguefile.com (MrSickboy50)

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