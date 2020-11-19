Производство яиц в Свердловской области в январе-октябре сократилось на 3,3%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Производство яиц в хозяйствах всех категорий Свердловской области в январе-октябре 2020 года составило 1 млрд 249,9 млн штук, что на 3,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Производство молока на Среднем Урале в январе-октябре выросло на 3,2% (до 667,1 тыс. т), скота и птицы на убой — на 6,4% (до 218,7 тыс. т).