Число одобренных российскими банками заявок на кредитные карты сократилось на треть

Число одобренных заявок россиян на выдачу кредитных карт с января по август 2020 года сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».



Доля одобренных заявлений на оформление кредитных карт за указанный период составила 22,3% (в январе-августе 2019 года — 31,7%). Отмечается, что еще в марте 2020 года доля одобренных заявок составляла 33,1%.



Также падение наблюдается и по другим кредитным продуктам. За восемь месяцев 2020 года доля одобренных заявок по потребительским займам составила 38,7% (в 2019 году — 42,5%), по ипотеке — 70,9% (в 2019 году — 73,8%).