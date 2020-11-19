Число одобренных российскими банками заявок на кредитные карты сократилось на треть

Число одобренных заявок россиян на выдачу кредитных карт с января по август 2020 года сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
Доля одобренных заявлений на оформление кредитных карт за указанный период составила 22,3% (в январе-августе 2019 года — 31,7%). Отмечается, что еще в марте 2020 года доля одобренных заявок составляла 33,1%.
Также падение наблюдается и по другим кредитным продуктам. За восемь месяцев 2020 года доля одобренных заявок по потребительским займам составила 38,7% (в 2019 году — 42,5%), по ипотеке — 70,9% (в 2019 году — 73,8%).
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