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18.11.2020

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 29 человек

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. По состоянию на 18 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 119 тыс. 208 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 17 ноября число безработных составляло 119 тыс. 237 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 29 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,62%.

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