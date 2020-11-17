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17.11.2020

Челябинская область заняла 32 место в рейтинге регионов по доступности покупки новых автомобилей

УрБК, Челябинск, 17.11.2020. Челябинская область заняла 32 место в рейтинге российских регионов по доступности покупки бюджетных автомобилей, говорится в исследовании РИА «Новости».

Аналитики оценили долю семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.

В Челябинской области купить и обслуживать новую машину стоимостью 550 тыс. руб. могут только 25,8% семей. В более дорогих сегментах ситуация заметно хуже. Приобрести автомобиль за 1,4 млн руб. (средний сегмент) имеют возможность только 8,1% семей, за 5,5 млн руб. (премиум-класс) — 0,8%.

Отметим, что первые три места в рейтинге заняли ЯНАО (66,7% семей могут купить новую машину в бюджетном сегменте), Чукотка (61,8%) и Магаданская область (54,8%). В «хвосте» — Ингушетия (4,8%), Чечня (6%) и Дагестан (8,2%).

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