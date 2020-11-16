Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 5%

По состоянию на 9 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 76 тыс. 049 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За последний месяц цены выросли на 1,4%, с начала 2020 года — на 5%, за год — на 4,9%.
Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 84 дня.
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