Средние цены на сахар в Свердловской области выросли еще на 3,8%

Средние потребительские цены на сахар-песок в Свердловской области со 2 по 9 ноября выросли на 3,82%, до 48,95 руб. за кг, сообщает Свердловскстат. Напомним, что в предыдущие три недели стоимость сахара на Среднем Урале увеличилась на 3,54%, 4,17% и 2,54% соответственно. Также со 2 по 9 ноября в регионе подорожали свежие помидоры (плюс 4,79%), огурцы (плюс 3,39%), шлифованный рис (плюс 2,8%), морковь (плюс 2,72%), вермишель (плюс 2,28%), маргарин (плюс 1,31%), репчатый лук (плюс 1,23%).

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