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В свердловской полиции назвали причины роста числа преступлений в сфере высоких технологий
24 январь 2020 (17:49)
В Свердловской области и других российских регионах резко выросло число преступлений, связанных с использованием высоких технологий. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель регионального ГУ МВД России Александр Мешков.
По его словам, в настоящее время доля таких преступлений уже достигла 30-40%.
«Речь идет о кражах, мошенничестве с использованием информационных технологий. Эта волна нас всех захлестнула. К сожалению, у нас сегодня есть определенные правовые проблемы. Существуют пробелы в законе об оперативно-розыскной деятельности. Для некоторых действий требуется решение судов. Надеюсь, в скором времени законодатель внесет определенные изменения и работа по расследованию таких преступлений будет ускорена», — сообщил А. Мешков.
Стоит отметить, что доля мошенничеств, совершенных бесконтактным способом, в 2019 году в Екатеринбурге выросла до 59,4%.
По его словам, в настоящее время доля таких преступлений уже достигла 30-40%.
«Речь идет о кражах, мошенничестве с использованием информационных технологий. Эта волна нас всех захлестнула. К сожалению, у нас сегодня есть определенные правовые проблемы. Существуют пробелы в законе об оперативно-розыскной деятельности. Для некоторых действий требуется решение судов. Надеюсь, в скором времени законодатель внесет определенные изменения и работа по расследованию таких преступлений будет ускорена», — сообщил А. Мешков.
Стоит отметить, что доля мошенничеств, совершенных бесконтактным способом, в 2019 году в Екатеринбурге выросла до 59,4%.
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