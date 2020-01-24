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В свердловской полиции назвали причины роста числа преступлений в сфере высоких технологий





По его словам, в настоящее время доля таких преступлений уже достигла 30-40%.



«Речь идет о кражах, мошенничестве с использованием информационных технологий. Эта волна нас всех захлестнула. К сожалению, у нас сегодня есть определенные правовые проблемы. Существуют пробелы в законе об оперативно-розыскной деятельности. Для некоторых действий требуется решение судов. Надеюсь, в скором времени законодатель внесет определенные изменения и работа по расследованию таких преступлений будет ускорена», — сообщил А. Мешков.



Стоит отметить, что доля мошенничеств, совершенных бесконтактным способом, в 2019 году в Екатеринбурге В Свердловской области и других российских регионах резко выросло число преступлений, связанных с использованием высоких технологий. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель регионального ГУ МВД России Александр Мешков.По его словам, в настоящее время доля таких преступлений уже достигла 30-40%.«Речь идет о кражах, мошенничестве с использованием информационных технологий. Эта волна нас всех захлестнула. К сожалению, у нас сегодня есть определенные правовые проблемы. Существуют пробелы в законе об оперативно-розыскной деятельности. Для некоторых действий требуется решение судов. Надеюсь, в скором времени законодатель внесет определенные изменения и работа по расследованию таких преступлений будет ускорена», — сообщил А. Мешков.Стоит отметить, что доля мошенничеств, совершенных бесконтактным способом, в 2019 году в Екатеринбурге выросла до 59,4%.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:49</span><br /><strong>В свердловской полиции назвали причины роста числа преступлений в сфере высоких технологий</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">В Свердловской области и других российских регионах резко выросло число преступлений, связанных с использованием высоких технологий. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель регионального ГУ МВД России Александр Мешков.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092804-v-sverdlovskoy-policii-nazvali-prichiny-rosta-chisla-prestupleniy-v-sfere-vysokih-tehnologiy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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