Важно

Личный долг среднестатистического клиента банка за последние три года вырос почти на 30%

Долг среднестатистического заемщика российского банка по итогам 2019 года поднялся на 11% и составил почти 250 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».



В совокупности за последние три года личный долг среднестатистического заемщика вырос почти до 30%. К примеру, по состоянию на 2017 год средний размер долговых обязательств клиентов банка составлял около 192 тыс. руб. В 2018 году — около 225 тыс. руб., тогда как к концу 2019 года он приблизился к 249 тыс. руб.



По мнению аналитиков, изучивших данный вопрос, причиной такой динамики является активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов.



Исходя из статистических данных, наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31-40 лет. Личная задолженность у данной группы россиян составила 319 тыс. руб. на человека, увеличившись за год на 12,5%



Большой уровень долга по итогам прошлого года зафиксирован и у заемщиков в возрасте 41-50 лет — около 308 тыс. руб., что на 10,7% больше показателя 2018 года.



Стоит также отметить, что наиболее активно растет сумма задолженностей у молодых заемщиков. Как отмечают в компании, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% — до 134,7 тыс. руб.



Заемщики в возрасте 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год — на 14%, до 243,4 тыс. руб.



Отдельно аналитики выделили категорию самых молодых клиентов, чей возраст — до 21 года. Еще несколько лет назад банки предпочитали не работать с ними, а уже к концу 2019 года данная категория клиентов составила 2% всех заемщиков банков. При этом их личный долг за последний год немного снизился — до 41,2 тыс. руб. с 41,7 тыс. руб.



По данным Банка России, на 1 сентября 2019 года 39,5 млн россиян, или около 54% занятого населения, имели хотя бы один кредит. При этом растет доля людей, имеющих одновременно несколько типов кредитов.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале декабря сообщала, что доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:09</span><br /><strong>Личный долг среднестатистического клиента банка за последние три года вырос почти на 30%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Долг среднестатистического заемщика российского банка по итогам 2019 года поднялся на 11% и составил почти 250 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092649-lichnyy-dolg-srednestatisticheskogo-klienta-banka-za-poslednie-tri-goda-vyros-pochti-na-30.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: