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За 2019 год из Свердловской области выдворено более 2 тыс. нелегальных мигрантов
17 январь 2020 (12:05)
За минувший год судебные приставы Свердловской области выдворили более 2 тыс. иностранцев-нелегалов, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
«Всего в 2019 году за пределы Российской Федерации судебные приставы Свердловской области помогли вернуться на родину к своим близким 65 детям и 2 тыс. 214 совершеннолетним иностранным гражданам, нарушившим режим пребывания на территории России. Стоит отметить, что из числа выдворяемых приобрела авиабилеты за свой счет большая часть граждан ― 1 тыс. 880 человек, остальные нелегальные мигранты улетели на родину за счет федерального бюджета РФ», ― говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, выдворенные иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Отмечается, что выдворено за 2019 год 1 тыс. 028 граждан Таджикистана, 838 ― Узбекистана, 227 ― Кыргызстана, 38 ― Азербайджана. Меньшую долю выдворенных (по 1-2) составили иностранные граждане из Абхазии, Венесуэлы, Грузии, Египта, Камеруна, Китая, КНР, Нигерии, Туркменистана, Хорватии.
В качестве наказания суд постановил подвергнуть иностранных граждан принудительному выдворению за пределы России. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет.
«Всего в 2019 году за пределы Российской Федерации судебные приставы Свердловской области помогли вернуться на родину к своим близким 65 детям и 2 тыс. 214 совершеннолетним иностранным гражданам, нарушившим режим пребывания на территории России. Стоит отметить, что из числа выдворяемых приобрела авиабилеты за свой счет большая часть граждан ― 1 тыс. 880 человек, остальные нелегальные мигранты улетели на родину за счет федерального бюджета РФ», ― говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, выдворенные иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Отмечается, что выдворено за 2019 год 1 тыс. 028 граждан Таджикистана, 838 ― Узбекистана, 227 ― Кыргызстана, 38 ― Азербайджана. Меньшую долю выдворенных (по 1-2) составили иностранные граждане из Абхазии, Венесуэлы, Грузии, Египта, Камеруна, Китая, КНР, Нигерии, Туркменистана, Хорватии.
В качестве наказания суд постановил подвергнуть иностранных граждан принудительному выдворению за пределы России. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет.
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