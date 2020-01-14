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ГК «Ренова» продала «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»
14 январь 2020 (15:03)
Группа компаний «Ренова» продала 49,45% акций ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ). Новый владелец пакета акций не раскрывается.
До 2018 года ГК «Ренова» владела 89,45% акций ОАО «КУЗОЦМ». В сентябре компания передала 25% акций АО «КомплексПром», 15% — ООО «Лето».
Как сообщает центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», сейчас ООО «Лето» увеличило уставной капитал еще на 14,99%. Также ООО «Ре-Финанс» приобрело 29,5% акций, ООО «МЭП Групп» — 5% акций.
ОАО «КУЗОЦМ» производит широкий спектр металлопродукции из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе, а также алюминиевые порошки и пудры.
До 2018 года ГК «Ренова» владела 89,45% акций ОАО «КУЗОЦМ». В сентябре компания передала 25% акций АО «КомплексПром», 15% — ООО «Лето».
Как сообщает центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», сейчас ООО «Лето» увеличило уставной капитал еще на 14,99%. Также ООО «Ре-Финанс» приобрело 29,5% акций, ООО «МЭП Групп» — 5% акций.
ОАО «КУЗОЦМ» производит широкий спектр металлопродукции из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе, а также алюминиевые порошки и пудры.
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