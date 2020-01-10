Важно
30% опрошенных жителей УрФО хотят сменить профессию
10 январь 2020 (17:55)
30% трудоустроенных жителей Уральского федерального округа (УрФО) хотели бы в 2020 году сменить профессию. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Авито Работа».
34% опрошенных уральцев хотели бы пройти профессиональное обучение. 60% ждут от 2020 года повышения зарплаты, 38% — продвижения по службе.
Среди регионов самая большая доля тех, кто хочет сменить профессию, в Сибирском федеральном округе (33% опрошенных), а тех, кто планирует уволиться, — на Дальнем Востоке (34%). В целом по стране повышения заработной платы ждут 60% россиян.
При этом среди специалистов, настроенных на карьерные изменения, больше всего недовольны своей работой няни, официанты и работники бьюти-сферы.
«Исследование было призвано выявить, как россияне оценивают 2019 год в своей карьере и чего ждут от 2020 года. Оно показало, что жители страны настроены на перемены: 75% хотели бы поменять что-то в профессиональной деятельности в 2020 году. Больше всего таких среди опрошенных в возрасте 25-34 лет (82%). Самые консервативные — респонденты старше 55 лет. Более 40% из них не хотят в будущем году ничего менять», — говорится в пояснительной записке к результатам проведенного исследования.
34% опрошенных уральцев хотели бы пройти профессиональное обучение. 60% ждут от 2020 года повышения зарплаты, 38% — продвижения по службе.
Среди регионов самая большая доля тех, кто хочет сменить профессию, в Сибирском федеральном округе (33% опрошенных), а тех, кто планирует уволиться, — на Дальнем Востоке (34%). В целом по стране повышения заработной платы ждут 60% россиян.
При этом среди специалистов, настроенных на карьерные изменения, больше всего недовольны своей работой няни, официанты и работники бьюти-сферы.
«Исследование было призвано выявить, как россияне оценивают 2019 год в своей карьере и чего ждут от 2020 года. Оно показало, что жители страны настроены на перемены: 75% хотели бы поменять что-то в профессиональной деятельности в 2020 году. Больше всего таких среди опрошенных в возрасте 25-34 лет (82%). Самые консервативные — респонденты старше 55 лет. Более 40% из них не хотят в будущем году ничего менять», — говорится в пояснительной записке к результатам проведенного исследования.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- 30% опрошенных жителей УрФО хотят сменить профессию
- Более 40% жителей Екатеринбурга работают не по специальности
- Каждый третий екатеринбуржец сегодня ищет возможность дополнительного заработка
- HeadHunter: около 80% жителей Екатеринбурга хотят кардинально сменить профессию
- Около 70% россиян готовы сменить профессию, чтобы работать на дому