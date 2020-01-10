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Средний размер комиссий в Системе быстрых платежей для физлиц составляет 30-35 рублей
10 январь 2020 (15:33)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. Российские банки стали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на кредитные организации.
Размер комиссии в среднем составляет 30-35 руб. Это существенно больше, чем сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу — до 3 руб. Новые комиссии для клиентов оказались сопоставимы с тарифами за обычные переводы с карты на карту.
Опрошенные изданием эксперты ожидают, что плата для клиентов системы еще снизится и СБП все же останется выгодной для пользователей.
Размер комиссии в среднем составляет 30-35 руб. Это существенно больше, чем сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу — до 3 руб. Новые комиссии для клиентов оказались сопоставимы с тарифами за обычные переводы с карты на карту.
Опрошенные изданием эксперты ожидают, что плата для клиентов системы еще снизится и СБП все же останется выгодной для пользователей.
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