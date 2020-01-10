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Средний размер комиссий в Системе быстрых платежей для физлиц составляет 30-35 рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2020. Российские банки стали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на кредитные организации.



Размер комиссии в среднем составляет 30-35 руб. Это существенно больше, чем сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу — до 3 руб. Новые комиссии для клиентов оказались сопоставимы с тарифами за обычные переводы с карты на карту.



Опрошенные изданием эксперты ожидают, что плата для клиентов системы еще снизится и СБП все же останется выгодной для пользователей.

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