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В 2019 году в России количество преступлений в сфере IT-технологий выросло на 70%

За 9 месяцев 2019 года в МВД России было зарегистрировано 201,7 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 70,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, наиболее широкое распространение получили преступления с использованием мобильной связи, банковских карт и интернета. При этом в ведомстве уточнили, что в указанный период было «выявлено 14,2 тыс. лиц, совершивших 66,8 тыс. краж с использованием IT-технологий».



По словам начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрея Курносенко, каждое седьмое преступление совершается с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, причем общий размер причиненного материального ущерба в целом по стране за девять месяцев 2019 года превысил 10 млрд руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 январь 2020 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:11</span><br /><strong>В 2019 году в России количество преступлений в сфере IT-технологий выросло на 70%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">За 9 месяцев 2019 года в МВД России было зарегистрировано 201,7 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 70,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092463-v-2019-godu-v-rossii-kolichestvo-prestupleniy-v-sfere-it-tehnologiy-vyroslo-na-70.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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