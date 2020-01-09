Новые законы: как изменится жизнь свердловчан в 2020 году

С 1 января 2020 года на территории Российской Федерации вступило в силу несколько законодательных нововведений, которые имеют большое значение как для бизнеса, так и для отдельных граждан. Среди них можно выделить введение электронных трудовых книжек, повышение утильсбора на автомобили, а также изменение правил онлайн-покупок в зарубежных интернет-магазинах.С начала 2020 года еще в 19 российских регионах России (в том числе в Свердловской области) вводится специальный налоговый режим для самозанятых. До этого он действовал в качестве эксперимента только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 1 января 2020 года самозанятые в этих субъектах РФ смогут на добровольной основе зарегистрироваться и платить налоги через специальное мобильное приложение. Ставки по налоговому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических.С 1 января 2020 года в РФ отменили единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для компаний и предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей. С 1 января 2021 года российские власти планируют полностью отказаться от применения этого спецрежима. В настоящее время по этой схеме налогообложения в Свердловской области работают 57 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По оценкам экспертов, многие из них не смогут адаптироваться к новым условиям и будут вынуждены уйти с рынка.Отметим, что ЕНВД — второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения. Его особенность заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. При этом «вмененка» заменяет такие налоги, как НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество. Режим ЕНВД применяется в отношении предприятий розничной торговли, общепита и сферы услуг.С 1 января в России вступает в силу пакет законов об электронной трудовой книжке. Согласно им, до 1 июля все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление нужно будет подать с 1 июля до 31 декабря. Поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную нельзя, такой процесс не предусмотрен законом. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.В начале года в России вырос утилизационный сбор на автомобили. Так, для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра коэффициент вырастет с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); для машин от 2 до 3 литров — с 6,3 до 14,08, то есть на 123,5%; для авто от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, с 5,73 до 12,98. На новые автомобили свыше 3,5 литра рост утильсбора составит 145% — с 9,08 до 22,25. Утильсбор составляет примерно 2-5% от стоимости автомобиля. По оценкам экспертов, опрошенных агентством «Прайм», машины среднего ценового сегмента с января подорожают на 35-100 тыс. руб., а в течение 2020 года рост цен составит примерно 5%.С 1 января 2020 года в РФ вступило в силу новое правило Таможенного кодекса, согласно которому ввоз покупок стоимостью более 200 евро или весом более 31 кг из зарубежных интернет-магазинов будет облагаться таможенным сбором в 15%. Порог беспошлинной торговли в последние годы в России снижается. Так, до 1 января 2019 года россияне имели право без пошлин покупать на иностранных площадках товары на сумму до 1 тыс. евро в месяц, с начала прошлого года порог был снижен вдвое — до 500 евро. При этом ставка в 2019 году составляла 30%.Впервые с 2015 года в России выросла минимальная розничная цена (МРЦ) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, — на 16%, до 57 руб. за литр безводного спирта. В РФ также установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), она составляет 164 руб. за 0,75 литра готовой продукции.С 1 января МРЦ на водку увеличилась на 7% — до 230 руб. за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 руб. МРЦ на коньяк выросла на 11,6%, до 433 руб. за бутылку 0,5 литра, на бренди — на 2,6%, до 315 руб. Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя увеличились до 342 руб. (на 4%) и до 249 руб. (на 4,2%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 359 руб. (на 6,2%) и до 261 руб. (на 4,4%) соответственно.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января вырос на 7,5%, или на 850 руб., и составил 12 тыс. 130 руб. Увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплаты более 3 млн работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях.Также можно выделить индексацию ключевых социальных выплат. Так, с 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска вырастет с 300 до 322 тыс. руб. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет также вырастет с 26 тыс. руб. до почти 28 тыс. руб.С 1 января 2020 года в РФ проиндексировали материнский капитал. Его размер увеличился с 453 до 466 тыс. руб. Программа материнского капитала действует с 2007 года, средства выдаются семьям в связи с рождением или усыновлением второго или последующего ребенка один раз. Полученные деньги семья может потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или формирование накопительной части пенсии матери.В начале года пенсии более 30 млн неработающих пенсионеров подрастут благодаря индексации на 6,6%. Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. руб.