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Новые законы: как изменится жизнь свердловчан в 2020 году
9 январь 2020 (14:50)
С 1 января 2020 года на территории Российской Федерации вступило в силу несколько законодательных нововведений, которые имеют большое значение как для бизнеса, так и для отдельных граждан. Среди них можно выделить введение электронных трудовых книжек, повышение утильсбора на автомобили, а также изменение правил онлайн-покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Налог для самозанятых
С начала 2020 года еще в 19 российских регионах России (в том числе в Свердловской области) вводится специальный налоговый режим для самозанятых. До этого он действовал в качестве эксперимента только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 1 января 2020 года самозанятые в этих субъектах РФ смогут на добровольной основе зарегистрироваться и платить налоги через специальное мобильное приложение. Ставки по налоговому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических.
Отмена «вмененки»
С 1 января 2020 года в РФ отменили единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для компаний и предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей. С 1 января 2021 года российские власти планируют полностью отказаться от применения этого спецрежима. В настоящее время по этой схеме налогообложения в Свердловской области работают 57 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По оценкам экспертов, многие из них не смогут адаптироваться к новым условиям и будут вынуждены уйти с рынка.
Отметим, что ЕНВД — второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения. Его особенность заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. При этом «вмененка» заменяет такие налоги, как НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество. Режим ЕНВД применяется в отношении предприятий розничной торговли, общепита и сферы услуг.
Электронная трудовая книжка
С 1 января в России вступает в силу пакет законов об электронной трудовой книжке. Согласно им, до 1 июля все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление нужно будет подать с 1 июля до 31 декабря. Поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную нельзя, такой процесс не предусмотрен законом. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
Повышение утильсбора на автомобили
В начале года в России вырос утилизационный сбор на автомобили. Так, для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра коэффициент вырастет с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); для машин от 2 до 3 литров — с 6,3 до 14,08, то есть на 123,5%; для авто от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, с 5,73 до 12,98. На новые автомобили свыше 3,5 литра рост утильсбора составит 145% — с 9,08 до 22,25. Утильсбор составляет примерно 2-5% от стоимости автомобиля. По оценкам экспертов, опрошенных агентством «Прайм», машины среднего ценового сегмента с января подорожают на 35-100 тыс. руб., а в течение 2020 года рост цен составит примерно 5%.
Изменения правил онлайн-покупок
С 1 января 2020 года в РФ вступило в силу новое правило Таможенного кодекса, согласно которому ввоз покупок стоимостью более 200 евро или весом более 31 кг из зарубежных интернет-магазинов будет облагаться таможенным сбором в 15%. Порог беспошлинной торговли в последние годы в России снижается. Так, до 1 января 2019 года россияне имели право без пошлин покупать на иностранных площадках товары на сумму до 1 тыс. евро в месяц, с начала прошлого года порог был снижен вдвое — до 500 евро. При этом ставка в 2019 году составляла 30%.
Рост акцизов на алкогольную продукцию
Впервые с 2015 года в России выросла минимальная розничная цена (МРЦ) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, — на 16%, до 57 руб. за литр безводного спирта. В РФ также установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), она составляет 164 руб. за 0,75 литра готовой продукции.
С 1 января МРЦ на водку увеличилась на 7% — до 230 руб. за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 руб. МРЦ на коньяк выросла на 11,6%, до 433 руб. за бутылку 0,5 литра, на бренди — на 2,6%, до 315 руб. Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя увеличились до 342 руб. (на 4%) и до 249 руб. (на 4,2%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 359 руб. (на 6,2%) и до 261 руб. (на 4,4%) соответственно.
Повышение МРОТ и социальных выплат
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января вырос на 7,5%, или на 850 руб., и составил 12 тыс. 130 руб. Увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплаты более 3 млн работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях.
Также можно выделить индексацию ключевых социальных выплат. Так, с 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска вырастет с 300 до 322 тыс. руб. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет также вырастет с 26 тыс. руб. до почти 28 тыс. руб.
С 1 января 2020 года в РФ проиндексировали материнский капитал. Его размер увеличился с 453 до 466 тыс. руб. Программа материнского капитала действует с 2007 года, средства выдаются семьям в связи с рождением или усыновлением второго или последующего ребенка один раз. Полученные деньги семья может потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или формирование накопительной части пенсии матери.
В начале года пенсии более 30 млн неработающих пенсионеров подрастут благодаря индексации на 6,6%. Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. руб.
Налог для самозанятых
С начала 2020 года еще в 19 российских регионах России (в том числе в Свердловской области) вводится специальный налоговый режим для самозанятых. До этого он действовал в качестве эксперимента только в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 1 января 2020 года самозанятые в этих субъектах РФ смогут на добровольной основе зарегистрироваться и платить налоги через специальное мобильное приложение. Ставки по налоговому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических.
Отмена «вмененки»
С 1 января 2020 года в РФ отменили единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для компаний и предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей. С 1 января 2021 года российские власти планируют полностью отказаться от применения этого спецрежима. В настоящее время по этой схеме налогообложения в Свердловской области работают 57 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По оценкам экспертов, многие из них не смогут адаптироваться к новым условиям и будут вынуждены уйти с рынка.
Отметим, что ЕНВД — второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения. Его особенность заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. При этом «вмененка» заменяет такие налоги, как НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество. Режим ЕНВД применяется в отношении предприятий розничной торговли, общепита и сферы услуг.
Электронная трудовая книжка
С 1 января в России вступает в силу пакет законов об электронной трудовой книжке. Согласно им, до 1 июля все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление нужно будет подать с 1 июля до 31 декабря. Поменять электронную трудовую книжку обратно на бумажную нельзя, такой процесс не предусмотрен законом. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
Повышение утильсбора на автомобили
В начале года в России вырос утилизационный сбор на автомобили. Так, для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра коэффициент вырастет с 1,65 до 2,41, то есть на 46%. Для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров коэффициент увеличится с 4,2 до 8,92 (на 112,4%); для машин от 2 до 3 литров — с 6,3 до 14,08, то есть на 123,5%; для авто от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, с 5,73 до 12,98. На новые автомобили свыше 3,5 литра рост утильсбора составит 145% — с 9,08 до 22,25. Утильсбор составляет примерно 2-5% от стоимости автомобиля. По оценкам экспертов, опрошенных агентством «Прайм», машины среднего ценового сегмента с января подорожают на 35-100 тыс. руб., а в течение 2020 года рост цен составит примерно 5%.
Изменения правил онлайн-покупок
С 1 января 2020 года в РФ вступило в силу новое правило Таможенного кодекса, согласно которому ввоз покупок стоимостью более 200 евро или весом более 31 кг из зарубежных интернет-магазинов будет облагаться таможенным сбором в 15%. Порог беспошлинной торговли в последние годы в России снижается. Так, до 1 января 2019 года россияне имели право без пошлин покупать на иностранных площадках товары на сумму до 1 тыс. евро в месяц, с начала прошлого года порог был снижен вдвое — до 500 евро. При этом ставка в 2019 году составляла 30%.
Рост акцизов на алкогольную продукцию
Впервые с 2015 года в России выросла минимальная розничная цена (МРЦ) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, — на 16%, до 57 руб. за литр безводного спирта. В РФ также установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), она составляет 164 руб. за 0,75 литра готовой продукции.
С 1 января МРЦ на водку увеличилась на 7% — до 230 руб. за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции с текущих 215 руб. МРЦ на коньяк выросла на 11,6%, до 433 руб. за бутылку 0,5 литра, на бренди — на 2,6%, до 315 руб. Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя увеличились до 342 руб. (на 4%) и до 249 руб. (на 4,2%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 359 руб. (на 6,2%) и до 261 руб. (на 4,4%) соответственно.
Повышение МРОТ и социальных выплат
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января вырос на 7,5%, или на 850 руб., и составил 12 тыс. 130 руб. Увеличение МРОТ будет способствовать повышению зарплаты более 3 млн работников, половина из которых ведет трудовую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях.
Также можно выделить индексацию ключевых социальных выплат. Так, с 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска вырастет с 300 до 322 тыс. руб. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет также вырастет с 26 тыс. руб. до почти 28 тыс. руб.
С 1 января 2020 года в РФ проиндексировали материнский капитал. Его размер увеличился с 453 до 466 тыс. руб. Программа материнского капитала действует с 2007 года, средства выдаются семьям в связи с рождением или усыновлением второго или последующего ребенка один раз. Полученные деньги семья может потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или формирование накопительной части пенсии матери.
В начале года пенсии более 30 млн неработающих пенсионеров подрастут благодаря индексации на 6,6%. Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. руб.
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