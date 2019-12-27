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В Екатеринбурге пройдет голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Александр Высокинский подписал постановление о проведении в Екатеринбурге голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году.



Территорию определят в ходе голосования сами екатеринбуржцы. Ее благоустроят в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.



Еще в середине ноября власти организовали сбор предложений от екатеринбуржцев по благоустройству общественных территорий. В результате опроса были выявлены наиболее значимые места, которые люди хотели бы видеть обновленными, помолодевшими и более ухоженными.



В их число вошли: парк имени Энгельса, летний парк «Уралмаш», дендрологический парк-выставка в границах улиц Мира, Первомайской, Академической, Софьи Ковалевской; набережная реки Ольховка, от пешеходного моста через реку Ольховка до улицы Готвальда.



Эти объекты и войдут в перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования, пройдет которое в январе 2020 года.



Также определены способы участия горожан в отборе и подаче предложений по первоочередному благоустройству общественных территорий. Голосование будет проводиться в электронной форме в виде опроса на официальном портале администрации Екатеринбурга с 09.00 21 января до 09.00 30 января 2020 года.



Участниками голосования смогут стать все заинтересованные лица. Для этого надо будет заполнить электронную форму, проставляя отметку в ячейке напротив наименования территории, за которую житель намерен голосовать. При этом можно выбрать не более одного объекта, сообщает официальный портал Екатеринбурга.



После завершения голосования его итоги подведет муниципальная общественная комиссия. Общезначимая для горожан территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет включена в муниципальную программу по благоустройству на 2021 год.

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