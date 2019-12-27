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УБРиР вошел в топ самых популярных банков РФ по поиску в Яндексе

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вошел в двадцатку самых популярных российских банков по частоте запросов в Яндексе по итогам уходящего 2019 года.



Согласно исследованию портала Bancrf.ru, количество запросов, относящихся к УБРиР, в поисковой системе в декабре 2019 года составило почти 400 тыс. Как уточняют аналитики, количество брендовых запросов о банке во II полугодии текущего года выросло на 28,6% (при среднем приросте в 18,4% по всем вошедшим в топ-20 банкам).



Отметим, что для составления данного рейтинга проверялись частота запросов 100 крупнейших отечественных кредитных организаций. В итоге в двадцатку самых популярных банков страны вошли те, кто находится в первой половине проанализированного перечня, выстроенного по объему собственных активов.



«Использование статистики именно поисковой системы Яндекс обусловлено двумя факторами. Во-первых, она располагает практически такой же долей востребованности россиянами, как и Google. Рынок между ними делится почти пополам. Во-вторых, в Яндексе доступен сервис Wordstat, позволяющий достаточно точно оценить количество тех или иных запросов», — говорится в комментарии авторов исследования.

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