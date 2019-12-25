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Сервисы аэропорта Кольцово вышли из строя из-за перебоев в работе интернета
25 декабрь 2019 (12:05)
В аэропорту Кольцово произошел технический сбой. Сообщается о выходе из строя компьютеров и эскалаторов. Сотрудники производят регистрацию на рейсы вручную.
«Сегодня с 09.20 на территории Кольцово наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов аэропорта. С 10.40 работа сервисов восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы», — сообщил УрБК пресс-секретарь Кольцово Андрей Клименских.
«Сегодня с 09.20 на территории Кольцово наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов аэропорта. С 10.40 работа сервисов восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы», — сообщил УрБК пресс-секретарь Кольцово Андрей Клименских.
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