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Авиакомпании предупредили Минтранс об угрозе срыва полетов в новогодние праздники
23 декабрь 2019 (17:58)
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс о срыве программ перевозок в новогодние праздники из-за отсутствия решений ведомства по использованию порядка самолетов. Об этом говорится в письме за подписью главы объединения Владимира Тасуна в адрес заместителя главы ведомства Александра Юрчика.
«Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вынуждена обратиться к Вам по поводу критической ситyации, сложившейся в связи с приостановкой процедуры внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения (список ВС) к соглашениям, заключенным Российской Федерацией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации», — говорится в письме
В АЭВТ отмечают, что «по обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идет о 27-З0 воздушных судах», так как авиакомпании уже запланировали их для использования в новогодние праздники.
«Невключение такого большого количества ВС в Приложения к соответствующим Соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников. Все необходимые документы по данным ВС представлены в Департамент государственной политики в области гражданской авиации», — отмечается в письме.
Владимир Тасун просит Александра Юрчика рассмотреть обращение АЭВТ и поручить департаменту Минтранса включить самолеты авиакомпаний в вышеупомянутые приложения.
«Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вынуждена обратиться к Вам по поводу критической ситyации, сложившейся в связи с приостановкой процедуры внесения воздушных судов (ВС) авиакомпаний в приложения (список ВС) к соглашениям, заключенным Российской Федерацией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации», — говорится в письме
В АЭВТ отмечают, что «по обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идет о 27-З0 воздушных судах», так как авиакомпании уже запланировали их для использования в новогодние праздники.
«Невключение такого большого количества ВС в Приложения к соответствующим Соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников. Все необходимые документы по данным ВС представлены в Департамент государственной политики в области гражданской авиации», — отмечается в письме.
Владимир Тасун просит Александра Юрчика рассмотреть обращение АЭВТ и поручить департаменту Минтранса включить самолеты авиакомпаний в вышеупомянутые приложения.
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