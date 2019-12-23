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Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-ноябре сократился на 7,5%
23 декабрь 2019 (12:10)
Объем выполненных строительных работ в Свердловской области в январе-ноябре 2019 года составил 179 млрд руб., сообщает Свердловскстат.
В сопоставимых ценах показатель сократился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В сопоставимых ценах показатель сократился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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