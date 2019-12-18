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Свердловская область планирует в 2020 году занять на долговом рынке до 22 млрд рублей

Правительство Свердловской области подготовило проект постановления, который устанавливает предельный объем выпуска государственных облигаций в 2020 году. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального Минфина.



«Установить на 2020 год предельный объем выпуска государственных облигаций Свердловской области по номинальной стоимости в объеме 22 млрд руб.», — говорится в документе.



Контроль за исполнением этого постановления возложили на министра финансов региона Галину Кулаченко.

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