УЭХК показал склады с гексафторидом урана

Госкорпорация «Росатом» организовала пресс-тур на промышленную площадку Уральского электрохимического комбината (УЭХК). Журналистам показали склады с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ), цех разделительного производства, а также центр комплексного обслуживания контейнеров.Как отмечают представители УЭХК, практика хранения ОГФУ на открытых площадках является общемировой. Обедненный гексафторид урана хранится в специальных толстостенных контейнерах на бетонных площадках. Безопасность такого подхода подтверждается многолетним российским и зарубежным опытом. За весь период хранения ни в РФ, ни за границей не зафиксировано ни одного инцидента, который бы создавал опасность для людей и окружающей среды.Генеральный директор УЭХК Александр Белоусов рассказал, что контейнеры с ОГФУ — это не отходы, а ценное, дорогое сырье. Предприятие может экономически эффективно с ним работать. Кроме того, использование этого сырья позволяет экономить природную базу урана.«Мы его именно храним, а не закапываем в землю и не складируем. Когда нам необходимо, мы это сырье используем», — заявил Александр Белоусов.Российские контейнеры производятся на предприятиях, лицензированных Ростехнадзором. На каждом этапе изготовления емкости осуществляется контроль соблюдения технологии и качества проведенной операции. Проводится 100% контроль качества сварных швов радиографическим методом. По результатам проведенных научных исследований продолжительность безопасной эксплуатации контейнеров составляет не менее 80 лет. Проверка осуществляется как визуальным, так и инструментальными методами.Для обеспечения надежности и безопасности хранения емкостей и контейнеров с ОГФУ в УЭХК действует система качества, предусматривающая, в частности, контроль заполнения упаковок и их герметизацию, периодический контроль технического состояния упаковок в процессе хранения на складских площадях, ежегодное окрашивание порядка 1,8 тыс. емкостей, проведения раз в пять лет ультразвукового обследования толщины стенки емкостей и контейнеров, проведение исследовательских работ по повышению надежности хранилищ.Визуальный осмотр емкостей и контейнеров проводится со следующей периодичностью: при температуре выше +20 градусов — два раза в месяц; от -20 до +20 градусов — раз в месяц. При температуре ниже -20 градусов визуальный осмотр не производится.В рамках пресс-тура журналисты также посетили цех разделительного производства УЭХК (цех № 53). Здесь осуществляется обогащение ГФУ по изотопу уран-235. Это первый в мире промышленный участок по разделению изотопов урана, использующий газоцентрифужную технологию. Цех введен в эксплуатацию в 1962 году, с тех пор прошел две модернизации — газовые центрифуги (ГЦ) заменялись на ГЦ нового поколения, которые становились более производительными и имели больший ресурс.Оборудование цеха работает круглосуточно в непрерывном технологическом режиме. Длина корпуса — около 1 километра.Для обеспечения работы центрифуг имеются необходимые системы электроснабжения, охлаждения, вентиляции, вспомогательные системы. В цехе постоянно поддерживается температура воздуха от +14 градусов снизу до +18 вверху. Процесс полностью автоматизирован. Контроль за работой оборудования обеспечивают современные, построенные на микропроцессорной базе системы управления. Данные системы обеспечивают сигнализацию об отклонениях, аварийную защиту, информирование оперативного персонала о работе оборудования. Управление процессом осуществляется с центрального диспетчерского пульта. Контроль качества продукции осуществляется автоматическими масс-спектрометрами.В цехе ведется постоянный контроль радиационной обстановки. Все основное технологическое оборудование работает под вакуумом. Уровень радиации не превышает природного фона.Кроме того, журналистам показали первый в России международный сертифицированный Центр комплексного обслуживания транспортных упаковочных контейнеров (ЦКО), который начал свою работу в 2016 году.В ходе подготовки контейнеров проводятся все необходимые для сертификации процедуры: входной контроль, промывка, гидравлические испытания, сушка, внутренний осмотр, контроль съемных частей и их установка, пневматические испытания на герметичность, ультразвуковой контроль толщины стенок.Благодаря возможностям ЦКО УЭХК предлагает иностранным заказчикам «Техснабэкспорта» полный комплект услуг, который включает получение пустого контейнера, его сертификацию, передачу на технологический участок и заполнение урановым продуктом. Аналогичную цепочку проходят контейнеры для российских заказчиков.ЦКО соответствует американскому национальному стандарту ANSI № 14.1, регламентирующему деятельность подобных центров. Он укомплектован новейшим российским оборудованием, большая часть которого изготовлена на предприятиях «Росатома» по спецпроекту.Выбор УЭХК в качестве площадки для ЦКО не случаен. Комбинат исполняет более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в РФ. Также положительную роль играет географическая близость к северо-западному региону, через который идет отгрузка большей части продукции УЭХК.