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В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-ноябре сократилась на 16,7%

17 декабрь 2019 (17:43)

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. На Среднем Урале добыча полезных ископаемых в январе-ноябре 2019 года сократилась на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В целом промышленное производство в регионе за 11 месяцев выросло на 0,1% по сравнению с прошлогодним уровнем.

В «обрабатывающем секторе» индекс вырос на 0,7%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром» — на 4,1%. В сегменте «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 3%.

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