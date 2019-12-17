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Гордума Екатеринбурга в окончательном чтении приняла бюджет муниципалитета на 2020 год

Сегодня, 17 декабря 2019 года, Екатеринбургская городская дума утвердила проект муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.



Голосование обошлось без заслушивания доклада о параметрах финансового документа: депутаты сочли, что городские власти перед этим учли все пожелания гордумы. Против принятия проголосовал только один депутат.



Доходы муниципалитета в 2020 году составят 47,4 млрд руб., расходы — 49,2 млн руб. Плановый дефицит бюджета заложен на уровне 1,8 млрд руб., что составляет 7,5% от уровня доходов. При этом верхний предел муниципального долга на конец 2020 года составит 1 млрд руб.



«Мы выступали за выделение средств на расселение из ветхого жилья, потому что это одна из важнейших задач. Наши предложения учли, бюджет на 60% социальный. Не думаю, что мы кого-то обделили», — заявил депутат Алексей Вихарев.

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