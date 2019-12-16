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В нескольких офисах Уральского Сбербанка произошел сбой в работе внутренней системы

16 декабрь 2019 (13:50)

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2019. Несколько дополнительных офисов Уральского банка ПАО «Сбербанк России» сегодня, 16 декабря 2019 года, столкнулись с проблемами из-за сбоя во внутренней системе кредитной организации.

Как сообщили в пресс-службе Уральского банка ПАО Сбербанк, «действительно, есть небольшое замедление в работе некоторых офисов банка».

«В ближайшее время мы это исправим. Приносим извинения клиентам, столкнувшимся с данной ситуацией, и рекомендуем провести необходимые операции в других каналах, например, Сбербанк Онлайн или банкоматах», — подчеркивается в официальном комментарии пресс-службы ПАО Сбербанк.

В ряде СМИ сообщают не только о замедлениях в работе, но даже закрытиях екатеринбургских допофисов Сбербанка и очередях, возникших в связи с этим.

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