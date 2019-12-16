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Двое спортсменов из Екатеринбурга завоевали призовые места на XIX Зимних Сурдлимпийских играх
16 декабрь 2019 (13:20)
УрБК, Сондрио, 16.12.2019. Екатеринбуржец Алексей Казанцев дважды победил в XIX Зимних Сурдлимпийских играх, завоевав две золотые медали в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.
Серебряную медаль в параллельном слаломе-гиганте на тех же соревнованиях завоевал житель Екатеринбурга Петр Лебедев.
XIX Зимние Сурдлимпийские игры в итальянском городе Сондрио открылись 12 декабря и продлятся до 21 декабря. Всего в состязаниях выступают более 500 спортсменов из 34 стран. Сборную России представляют 135 человек.
Соревнования проходят по шести видам спорта: сноуборду, горным лыжам, лыжным гонкам, керлингу, хоккею с шайбой и шахматам. Всего разыгрывается 35 комплектов наград.
Екатеринбуржец Алексей Казанцев ранее завоевал золото на чемпионате России, который проходил в Миассе. Для участия в XIX Зимних Сурдлимпийских играх приобрести экипировку ему помогла компания «ФОРЭС».
Серебряную медаль в параллельном слаломе-гиганте на тех же соревнованиях завоевал житель Екатеринбурга Петр Лебедев.
XIX Зимние Сурдлимпийские игры в итальянском городе Сондрио открылись 12 декабря и продлятся до 21 декабря. Всего в состязаниях выступают более 500 спортсменов из 34 стран. Сборную России представляют 135 человек.
Соревнования проходят по шести видам спорта: сноуборду, горным лыжам, лыжным гонкам, керлингу, хоккею с шайбой и шахматам. Всего разыгрывается 35 комплектов наград.
Екатеринбуржец Алексей Казанцев ранее завоевал золото на чемпионате России, который проходил в Миассе. Для участия в XIX Зимних Сурдлимпийских играх приобрести экипировку ему помогла компания «ФОРЭС».
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