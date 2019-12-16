Новости дня

Двое спортсменов из Екатеринбурга завоевали призовые места на XIX Зимних Сурдлимпийских играх

УрБК, Сондрио, 16.12.2019. Екатеринбуржец Алексей Казанцев дважды победил в XIX Зимних Сурдлимпийских играх, завоевав две золотые медали в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.



Серебряную медаль в параллельном слаломе-гиганте на тех же соревнованиях завоевал житель Екатеринбурга Петр Лебедев.



XIX Зимние Сурдлимпийские игры в итальянском городе Сондрио открылись 12 декабря и продлятся до 21 декабря. Всего в состязаниях выступают более 500 спортсменов из 34 стран. Сборную России представляют 135 человек.



Соревнования проходят по шести видам спорта: сноуборду, горным лыжам, лыжным гонкам, керлингу, хоккею с шайбой и шахматам. Всего разыгрывается 35 комплектов наград.



Екатеринбуржец Алексей Казанцев ранее завоевал золото на чемпионате России, который проходил в Миассе. Для участия в XIX Зимних Сурдлимпийских играх приобрести экипировку ему помогла компания «ФОРЭС».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:20</span><br /><strong>Двое спортсменов из Екатеринбурга завоевали призовые места на XIX Зимних Сурдлимпийских играх</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Сондрио, 16.12.2019. Екатеринбуржец Алексей Казанцев дважды победил в XIX Зимних Сурдлимпийских играх, завоевав две золотые медали в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092086-dvoe-sportsmenov-iz-ekaterinburga-zavoevali-prizovye-mesta-na-xix-zimnih-surdlimpiyskih-igrah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: