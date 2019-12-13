Новости дня

На ЕВРАЗ НТМК успешно завершилась общественная экологическая проверка

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. На ЕВРАЗ НТМК успешно завершилась общественная экологическая проверка, проведенная представителями общественного совета при Министерстве природных ресурсов России. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«Проверяющие побывали в производственных подразделениях ЕВРАЗ НТМК, познакомились с внедренными на комбинате наилучшими доступными технологиями (НДТ) в области экологии», — говорится в сообщении.



Результатом работы совета станет независимый аналитический доклад, который будет представлен Минприроды РФ и общественности.



Заместитель председателя Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин высоко оценил уровень внедрения наилучших доступных технологий на ЕВРАЗ НТМК.



«В ходе проверки мы пришли к выводу, что мнение о высокой загрязненности воздуха в Нижнем Тагиле преувеличено. К примеру, только ЕВРАЗ НТМК в полной мере применяет 100 элементов наилучших доступных технологий в области экологии из 139 возможных, частично применяются 29 НДТ», — подчеркнул Александр Закондырин.



«Ситуация на ЕВРАЗ НТМК выглядит очень оптимистично. Это хороший пример, который можно представлять в качестве лучшей практики. За 30 лет порядка 78% составило снижение валовых выбросов, если говорить про снижение специфических выбросов, то речь идет о 91%. Это как раз выбросы коксохима, имеющие неприятный запах. Видно, что есть последовательная программа модернизации производства, применения НДТ и перспективных технологий. Хочется выразить уважение менеджменту компании, который понимает необходимость модернизации», — подчеркнул руководитель рабочей группы «Технология и экологические мероприятия» общественного совета при Минприроды РФ Станислав Корякин.



«На ЕВРАЗ НТМК сейчас завершается строительство аспирационной установки миксерного отделения конвертерного цеха, запустить ее в работу планируется весной 2020 года, это позволит нам еще больше снизить выбросы», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.



Также на ЕВРАЗ НТМК разработана программа по развитию коксохимического производства, реализация которой позволит убрать неприятные запахи. Планируется изменить технологию улавливания газов, реконструировать установку охлаждения коксового газа, обновить установку биохимводоочистки. Кроме того, комбинат рассматривает возможность строительства новой современной коксовой батареи.



«С 2016 по 2024 год компания планирует вложить в экологические проекты в Нижнем Тагиле 3,4 млрд рублей, причем по состоянию на 1 декабря освоено уже более 1,1 млрд руб.», — пояснил руководитель дирекции по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев.



В рамках национального проекта «Экология» общественный совет при Минприроды РФ принял решение о проведении общественных проверок внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) на крупнейших промышленных предприятиях России. Первым предприятием стал — Красноярский алюминиевый завод. Вторым — ЕВРАЗ НТМК. Предмет проверки — технологические решения по минимизации объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов в соответствии с российским информационно-техническим справочникам по НДТ. Аналогичные проверки внедрения НДТ пройдут на крупнейших промышленных предприятиях в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:35</span><br /><strong>На ЕВРАЗ НТМК успешно завершилась общественная экологическая проверка</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. На ЕВРАЗ НТМК успешно завершилась общественная экологическая проверка, проведенная представителями общественного совета при Министерстве природных ресурсов России. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092067-na-evraz-ntmk-uspeshno-zavershilas-obschestvennaya-ekologicheskaya-proverka.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: