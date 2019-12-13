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Глава УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин подал рапорт об увольнении

13 декабрь 2019 (15:09)

Глава УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Соответствующую информацию подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сергей Леонидович соответствующий рапорт подал еще на прошлой неделе, 7 декабря. Сейчас он находится в очередном отпуске, будет отдыхать примерно до конца января. Временно исполняет обязанности начальника УМВД по Екатеринбургу его заместитель по следствию, подполковник юстиции Николай Почаевец», — отметил Валерий Горелых.

Отметим, что Сергей Кулагин был назначен на должность начальника УМВД по Екатеринбургу в 2017 году. В системе органов внутренних дел он проработал более 22 лет.

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