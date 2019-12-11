ЕВРАЗ НТМК наградили за природоохранную деятельность

Фотография управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

ЕВРАЗ НТМК победил во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности-2019» в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.ЕВРАЗ НТМК в течение многих лет реализует программы по снижению вредного воздействия на окружающую среду Нижнего Тагила. Ежегодно комбинат выделяет на природоохранные мероприятия более 1 млрд руб.«Сейчас на комбинате реконструируют систему аспирации в миксерном отделении конвертерного цеха, идет техническое перевооружение доменной печи № 6 с установкой современного пылегазоочистного оборудования, ведутся проектные работы по выводу из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Общее снижение выбросов от этих мероприятий составит 442 т», — говорится в сообщении.В 2019 году экологи комбината провели зарыбление водоемов Нижнего Тагила и выпустили в Леневское водохранилище и Нижнетагильский пруд 5 тыс. мальков белого амура и 27 тыс. толстолобика. Для уменьшения воздействия на водные объекты на ЕВРАЗ НТМК начато техническое перевооружение оборотных циклов прокатного производства. Это позволит минимизировать сбросы технической воды в природные объекты. Предприятие ежегодно проводит ремонт водоохранного оборудования: градирен, водоводов, фильтров.«Все проекты по модернизации мощностей мы реализуем с учетом экологической составляющей. В 2018 году на комбинате ввели в эксплуатацию новую доменную печь № 7 с мощной системой аспирации. Сейчас идет техперевооружение домны № 6, после запуска которой мы остановим выработавшую свой ресурс домну № 5. Это позволит нам значительно снизить воздействие на окружающую среду Нижнего Тагила», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Природоохранные мероприятия ЕВРАЗ НТМК включены в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».Конкурс «Лидер природоохранной деятельности России» проводится ежегодно. В состав жюри входят представители власти, федеральных министерств, профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы, руководители общественных организаций и высших учебных заведений, ученые.Ранее в августе 2019 года ЕВРАЗ НТМК одержал победу в XVI отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» по итогам работы в 2018 году в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».Конкурс проводят Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургический профсоюз России.В 2018 году благодаря природоохранным мероприятиям ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в атмосферу на 10%, мероприятия по повышению энергоэффективности производства позволили комбинату сократить затраты на 228 млн руб.«Комбинат первым в России внедрил технологию утилизации конвертерного пара, что позволило ежегодно экономить 20 млн кубометров природного газа, снизить нагрузку на окружающую среду, уменьшить уровень шума, минимизировать потери химически очищенной воды до 286 тыс. кубометров в год. Нагревательные печи фасонно-литейного цеха переведены на смесь доменного и коксового газов, за счет чего закупка природного газа сократилась на 2 млн кубометров в год», — сообщили на ЕВРАЗ НТМК.Жюри проанализировало работу 50 предприятий из 20 регионов России. ЕВРАЗ НТМК получил признание на этом конкурсе уже в третий раз. Церемония награждения состоялась в Москве. Правительство РФ рекомендовало представить всех победителей на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности».