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УБРиР снизил ставки по кредитам на новостройки до 8,29% годовых
10 декабрь 2019 (12:12)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по ипотеке при приобретении строящегося жилья у аккредитованных застройщиков-партнеров банка.
Как сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации, оформить акционный кредит на жилье теперь можно по ставке от 8,29% годовых. Условия акции действительны до 29 февраля 2020 года.
Как уточнили представители кредитной организации, данное предложение УБРиР актуально для жителей Екатеринбурга, Перми и Казани. В перечень застройщиков-партнеров входят АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость-Урал», АО СЗ «РСГ-Академическое», ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р», ООО «СК УнистройДом».
«Сейчас на рынке установилось идеальное для покупателей соотношение цен на жилье и ставок на ипотеку. Цены, вероятнее всего, будут постепенно расти, поэтому сейчас лучшее время для того, чтобы сделать первый шаг к обладанию своим новым домом», — отметила руководитель ипотечного направления Уральского банка реконструкции и развития Елена Ботош.
Напомним, ранее УБРиР понизил ставки по всем ипотечным программам. Так, получить ипотеку на строящееся жилье от застройщиков, не участвующих в акции, теперь можно по ставке от 8,6% годовых. Кроме того, приобретение готового жилья, а также рефинансирование ипотеки в УБРиР сейчас возможны по ставке от 8,8% годовых. По программе ипотеки с материнским капиталом ставки снизились до 8,9%, а взять кредит под залог недвижимости можно от 11,15% годовых.
«Согласно условиям ипотечных программ, максимальная сумма кредита составляет 30 млн руб., а максимальный срок — 25 лет. Первоначальный взнос при покупке жилья — минимум 20%. К каждому ипотечному заемщику банк подходит индивидуально, учитывая его персональные запросы и жизненную ситуацию. Узнать все подробности продукта и отправить заявку на ипотеку можно на сайте банка», — говорится в сообщении УБРиР.
Как сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации, оформить акционный кредит на жилье теперь можно по ставке от 8,29% годовых. Условия акции действительны до 29 февраля 2020 года.
Как уточнили представители кредитной организации, данное предложение УБРиР актуально для жителей Екатеринбурга, Перми и Казани. В перечень застройщиков-партнеров входят АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость-Урал», АО СЗ «РСГ-Академическое», ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р», ООО «СК УнистройДом».
«Сейчас на рынке установилось идеальное для покупателей соотношение цен на жилье и ставок на ипотеку. Цены, вероятнее всего, будут постепенно расти, поэтому сейчас лучшее время для того, чтобы сделать первый шаг к обладанию своим новым домом», — отметила руководитель ипотечного направления Уральского банка реконструкции и развития Елена Ботош.
Напомним, ранее УБРиР понизил ставки по всем ипотечным программам. Так, получить ипотеку на строящееся жилье от застройщиков, не участвующих в акции, теперь можно по ставке от 8,6% годовых. Кроме того, приобретение готового жилья, а также рефинансирование ипотеки в УБРиР сейчас возможны по ставке от 8,8% годовых. По программе ипотеки с материнским капиталом ставки снизились до 8,9%, а взять кредит под залог недвижимости можно от 11,15% годовых.
«Согласно условиям ипотечных программ, максимальная сумма кредита составляет 30 млн руб., а максимальный срок — 25 лет. Первоначальный взнос при покупке жилья — минимум 20%. К каждому ипотечному заемщику банк подходит индивидуально, учитывая его персональные запросы и жизненную ситуацию. Узнать все подробности продукта и отправить заявку на ипотеку можно на сайте банка», — говорится в сообщении УБРиР.
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