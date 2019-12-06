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Вторичное жилье в Екатеринбурге в ноябре подешевело на 0,6%

На 2 декабря 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 091 руб. За последний месяц показатель снизился на 0,6%, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Объем предложения на рынке за последний месяц вырос на 1,2% и составил 9,12 тыс. объектов.



Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет четыре месяца.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:52</span><br /><strong>Вторичное жилье в Екатеринбурге в ноябре подешевело на 0,6%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">На 2 декабря 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 091 руб. За последний месяц показатель снизился на 0,6%, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091889-vtorichnoe-zhile-v-ekaterinburge-v-noyabre-podeshevelo-na-06.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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