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Вторичное жилье в Екатеринбурге в ноябре подешевело на 0,6%

6 декабрь 2019 (17:52)

На 2 декабря 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 091 руб. За последний месяц показатель снизился на 0,6%, говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Объем предложения на рынке за последний месяц вырос на 1,2% и составил 9,12 тыс. объектов.

Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет четыре месяца.

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