Коммерческая недвижимость в зоне насыщения

В Екатеринбурге состоялся Рождественский саммит, организованный региональным представительством Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). В рамках мероприятия эксперты подвели предварительные итоги года на рынке коммерческой недвижимости уральской столицы.Заместитель полномочного представителя РГУД в Екатеринбурге и Свердловской области Алексей Караваев заявил, что на 1 декабря в городе работают 125 гостиниц и 67 хостелов.С начала года в Екатеринбурге отрыли 2 мини-отеля общей вместимостью 20 мест. Речь идет о гостинице «Вельвет» на ул. Щербакова, 220 и GLISSANDP на ул. Рощинская, 69б.Загрузка номерного фонда гостиниц в Екатеринбурге за девять месяцев 2019 года составила 64% (в 2018 году — 67%).«Перед чемпионатом мира по футболу в Екатеринбурге ввели достаточно много объектов. В гостиницах заметно увеличилось число мест. Были опасения, что построенные к турниру отели не будут востребованы. Но, как мы видим, процент заполняемости гостиниц, конечно, снизился по сравнению с 2018 годом, однако показатель остался на достаточно высоком уровне. Сейчас заполняемость выше, чем в предыдущие годы до проведения чемпионата мира», — рассказал Алексей Караваев.Эксперт также подчеркнул, что в Екатеринбурге с начала года закрылись 15 хостелов — причиной стал федеральный закон о запрете размещения в жилых домах гостиниц.«Мы считаем, что данная ситуация временная. Известно, что собственники, которые имели хостелы в жилых помещениях, сейчас активно ищут нежилые объекты. Поэтому мы ожидаем, что в 2020 году число хостелов в Екатеринбурге восстановится», — полагает Алексей Караваев.Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что рынок торговых и офисных центров Екатеринбурга близок к своему насыщению.«Главный индикатор рынка деловой недвижимости — общее число работающих в Екатеринбурге компаний. Этот показатель в последние годы медленно, но последовательно снижается. При этом офисный фонд постепенно растет. Соответственно, вакантных площадей на рынке бизнес-центров по-прежнему достаточно много. Хотя показатель уже не растет. Сейчас в классе «А» доля свободных площадей составляет 13%, в классе «В» — 17%, в классе «В+» — 5%», — сообщил М. Хорьков.По его словам, в 2013-2016 годы арендные ставки в бизнес-центрах резко снизились. Сейчас наметился слабый восстановительный рост. Так, в III квартале 2019 года показатель в класса «А» увеличился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В классе «В+» рост составил 4,8%, в классе «С» — 5,5%.Главный аналитик УПН заявил, что ситуация на рынке торговых центров Екатеринбурга в последнее время также незначительно улучшилась.«В 2016 году в ТЦ пустовало 13% от всех площадей. Сейчас показатель снизился до 7%. При этом в крупнейших торговых центрах доля свободных площадей составляет всего 6%. Арендные ставки в торговых центрах не снижаются. Хотя в течение последнего года многие управляющие компании индексировали тарифы. То есть сейчас созданы условия для медленного повышения ставок», — полагает М. Хорьков.Директор по развитию компании «Логопарк.ру» Виталий Хиль рассказал, что в 2019 году в Екатеринбурге планируется ввести рекордный объем спекулятивных складских площадей (более 150 тыс. кв. м.) за счет нового строительства. Это может привести к краткосрочному росту вакантных площадей до 5-7% в 2020 году.«Общий объем складов класса «А» и «В» в Екатеринбурге в настоящее время составляет 1,7 млн кв. м. По этому показателю уральская столица занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Примерно столько же складских площадей в Новосибирске. В последние годы объем строящихся объектов непрерывно растет. Однако большинство проектов реализуется под конкретного заказчика», — заявил В. Хиль.Несмотря на рост объема предложения, в Екатеринбурге по-прежнему сохраняется дефицит качественных складов.«Не хватает проектов с хорошей локацией, с нормальным пакетом документов, с высоким качеством строительства. В частности, существует дефицит складов, которые расположены в черте города (до 10 тыс. кв. м.). Ставки на такие объекты могут быть на 15-20% выше, чем за пределами ЕКАД. Есть примеры, когда склады класса «С» сдавали в аренду по цене качественных объектов из-за удачного местоположения», — сказал В. Хиль.Как отмечают эксперты, ситуация на рынке коммерческой недвижимости в Екатеринбурге после глобального спада временно стабилизировалась. Однако говорить о качественном улучшении не приходится. Все сегменты рынка находятся в стадии стагнации. Рост некоторых ключевых показателей пока не носит устойчивого характера.