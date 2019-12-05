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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2019 года снизились на 6,4%

В ноябре 2019 года было зафиксировано снижение уровня продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России на 6,4% или на 10 тыс. 646 штук по сравнению с ноябрем 2018 года.



Как сообщает комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), уровень продаж в ноябре 2019 года составил 156 тыс. 848 автомобилей. Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства.



«Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре», — комментирует ситуацию председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

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